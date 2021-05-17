В Туле открыли звезду в память о Василии Лановом

ТУЛА, 17 мая. /ТАСС/. Открытие звезды народного артиста СССР Василия Ланового состоялось в Туле на "Аллее славы" в рамках проходящего с 17 по 22 мая XIX Международного фестиваля военного кино имени Ю. Н. Озерова. На церемонии присутствовала вдова Ланового, актриса Ирина Купченко, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Тульской области.

"На "Аллее славы" сегодня открыли звезду в память о Василии Лановом. В торжественной церемонии приняли участие народные артистки РСФСР Ирина Купченко и Алина Покровская, министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Завтра в Туле в кинотеатре "Майский" в память об этом актере и к 50-летию фильма "Офицеры" пройдет вечер "Василий Лановой. Есть такая профессия", перед зрителями выступит Алина Покровская", - сказали в пресс-службе.

Аллею славы звезд военного кино открыли у Дворца молодежи в Туле в 2019 году во время проведения XVII Международного фестиваля военного кинематографа. Первые памятные таблички на аллее посвятили советскому кинорежиссеру и сценаристу Юрию Озерову, актерам театра и кино Михаилу Ножкину, годом позже заложили знаки в честь актеров Сергея Никоненко и Ларисы Голубкиной.

Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Известен по фильмам "Алые паруса", "Офицеры", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны" и многим другим. С 1957 года был актером Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Среди его наград - ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, орден Почета, орден Дружбы народов, орден Александра Невского, премии "Золотая маска", "Хрустальная Турандот" и многие другие. Народный артист СССР Василий Лановой умер 28 января 2021 года на 88-м году жизни.

О фестивале

Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова проводится в разных городах России с 2003 года, а с 2010 вошел в государственную программу "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" как ежегодный. Главный приз фестиваля - статуэтка "Золотой меч". В разное время ее обладателями становились известные деятели киноискусства Владимир Наумов, Марлен Хуциев, Никита Михалков, а также зарубежные кинематографисты Оливер Стоун (США), Давид Буннерс (Германия), Радослав Владич (Сербия) и другие.

Юрий Озеров - советский и российский кинорежиссер, сценарист, педагог. Среди самых известных его работ - киноэпопеи "Освобождение", "Сталинград", "Битва за Москву", посвященные Великой Отечественной войне.