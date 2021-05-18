Дьяволы, хардкор и любовь. Пять фаворитов "Евровидения-2021"

Одними из главных претендентов на победу накануне конкурса, по мнению букмекеров, стали Франция, Италия, Мальта, Исландия и Кипр. Разбираемся, о чем поют артисты из этих стран и чем они могут вас удивить

В прошлом году песенный конкурс "Евровидение" пришлось отменить в связи с пандемией, несмотря на то что заявки со всех стран были собраны: организаторы не хотели проводить его онлайн, решив дождаться улучшения ситуации. В этом году страны-участницы могли оставить своих прошлых кандидатов или поменять. Так, например, случилось у нас. Россию в 2020 году должны были представлять эксцентричные Little Big с треком Uno, но во время национального отбора в марте они отказались от участия. Представительницей РФ стала певица Манижа с треком Russian Woman — феминистической композицией с элементами этники и русского фольклора. У критиков сложились разные мнения и прогнозы на ее счет, но после просмотра всех заявок на конкурс в этом году можно сказать, что Манижа абсолютно точно одна из самых запоминающихся и самобытных артистов, с необычным треком, пусть даже он и не соответствует стандартам "Евровидения". Предсказания букмекеров и критиков — это всего лишь предположения, и никто на самом деле не может предугадать исход конкурса. На результаты влияет не только талант, песня, само выступление, но и множество других факторов, в том числе и политическая обстановка, и отношения между странами. Поэтому очень часто к "Евровидению" не относятся серьезно, считая его просто спекулятивным шоу, в котором победителя определяют не по его заслугам, а по заслугам страны, которую он представляет. Но это не мешает нам ознакомиться с пятью артистами, на которых делают больше всего ставок, особенно учитывая то, что послушать там есть что. Barbara Pravi — Voilà Франция Франция проходит в финал без отбора (это особое правило для пяти основных спонсоров "Евровидения" — Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии), и с какой-то стороны это даже более сложная ситуация для страны: представьте, им нужно написать такую песню, которая запомнится и покорит сердца аудитории только с одного прослушивания. Барбаре Прави 28 лет, она родилась во Франции, но у нее сербские и иранские корни, а в ее семье много артистов и музыкантов. Девушка начала свою карьеру в 2014 году, когда познакомилась с французским музыкантом Жюлем Джаконелли. Вместе они сочинили несколько композиций, а уже в следующем году Прави подписала контракт со звукозаписывающей студией. Сейчас за ее плечами три мини-альбома и несколько синглов, которые имели некоторый успех среди французской аудитории. Кстати, Прави уже писала песни для "Евровидения", правда, детского. В 2019 году ее композиция Bim bam toi в исполнении юной певицы Карлы Лаззари даже одержала победу на этом соревновании, а после стала очень популярна в социальных сетях.

' YouTube / Eurovision Song Contest'

Voilà довольно трогательная песня, где Барбара рассказывает о самой себе. "Вот кто я есть, и вот я здесь, хоть мне, обнаженной, и страшно, да, вот она я — здесь, и в шуме и в тишине", — поет Барбара. Она обращается к публике, призывая взглянуть на нее без стереотипов и предрассудков, ведь и она говорит со своими слушателями искренне и отбросив маски. Конечно, такой посыл цепляет аудиторию, кроме того, исполнена композиция довольно эмоционально, из-за чего она становится очень трогательной и нежной. Очевидно, что, создавая композицию, Прави черпала вдохновение в жанре французского шансона — одного из самых удачных музыкальных направлений этой страны, которое стало популярно в мире и ассоциируется со свежими круассанами и Эйфелевой башней. С первых же секунд трека сразу вспоминаешь легендарную композицию Лары Фабиан Je Suis Malade, где она с надрывом даже не пела в куплете, а проговаривала небольшой монолог — точно так же Барбара полуговорит, полупоет. Кстати, это отлично сочетается и с самим текстом песни, ведь там она буквально говорит, что все, чего ей хочется, — это рассказывать свои истории. Сама певица рассказывает, что Voilà она написала вместе со своим другом Ижитом (тоже музыкантом, с которым они написали Bim bam toi для детского "Евровидения"). Барбара хотела исполнить трек, который будет максимально близок именно ей, чтобы она чувствовала себя сильной и уверенной. Именно поэтому, рассказывает она, в песне такие слова — "вот она я, кто я есть". Måneskin — Zitti E Buoni Италия Måneskin — итальянская рок-группа, которая существует с 2016 года. Название переводится как "лунный свет" с датского языка: участники рассказывают, что Måneskin придумала их басистка Виктория, которая наполовину датчанка. Четверо ее участников знакомы еще со студенческих времен, за это время они записали один альбом, участвовали в шоу X Factor в 2017 году и даже выпустили документальный фильм о себе. Сейчас это одни из самых успешных дебютантов на итальянской сцене. У Måneskin, кстати, очень много фанатов, особенно после того, как они стали участниками "Евровидения". Конечно, не последнюю роль сыграл тут и визуальный фактор, ведь музыканты в этой группе очень привлекательные, особенно солист, который является лицом коллектива. Так что фанбаза к конкурсу у Måneskin собралась внушительная, и сейчас их поддерживают слушатели со всего мира. Да и сами музыканты — большие визуалы. Они сняли очень красивый клип, в лучших традициях рок-музыки, отсылающий к разным исполнителям из 90-х.

' YouTube / Eurovision Song Contest'

Zitti E Buoni одна из немногих песен на "Евровидении" в этом году, которая написана в жанре альтернативного рока. Такое решение не ново, все помнят финскую группу Lordi, которая шокировала зрителей конкурса в 2006 году и уехала из Греции, где тогда проходил конкурс, совершенными триумфаторами. Финны, кстати, и в этом году придерживаются такой позиции, страну представляет группа Blind Channel, которая исполнит впечатляющую композицию Dark Side, ностальгирующую по музыке групп Enter Shikari, Linkin Park и 30 Seconds To Mars. Итальянская песня безумно энергичная и может понравиться даже тем, кто в принципе не испытывает симпатии к этому жанру. Несмотря на это, Zitti E Buoni не кажется очень сложной, там нет вычурных незамысловатых аккордов, вокальной мелодии или неисполнимых гитарных риффов. Зато эта простота дает возможности артистам сосредоточиться на другом — быть более дерзкими, не заигрывать с публикой, а практически нападать на нее, снося волной своей музыки. Кроме того, чем проще мотив, тем он легче запоминается. А Zitti E Buoni заедает в голове только так, проверьте сами. Destiny — Je Me Casse Мальта Дестини Чукуньере, а именно так зовут мальтийскую исполнительницу, 18 лет. Она — победительница детского "Евровидения- 2015", и она же должна была представлять страну в прошлый раз, правда, с другой песней. Теперь же, когда ограничения сняты и конкурс наконец-то пройдет в привычном для всех режиме, Дестини отправляется в Роттердам. С 2016 года она выпустила несколько синглов, поучаствовала в мальтийском шоу X Factor и Britain's Got Talent. Дестини рассказывает, что влюбилась в Je Me Casse с первого прослушивания и сразу поняла, что она идеально презентует ее и как певицу, и как человека. "Энергия, сила и веселье" — вот самое главное, что есть в Je Me Casse. У трека очень сильный месседж, в первую очередь о женской силе, об эмоциональности, независимости, о том, что нужно уметь постоять за себя и не давать собою пользоваться. Именно такой она и хочет предстать перед зрителями, поэтому Дестини поет: "Даже если я немного оголю свое тело, это еще не значит, что я сдалась".

' YouTube / Eurovision Song Contest'

В клипе на эту песню Дестини предстает настоящей королевой, просто шикарной девушкой, которая может завоевать весь мир. Видно, что во многом Дестини вдохновляется творчеством Бейонсе, даже начало ее видео сделано в стиле американской певицы — она делает небольшое вступление, без музыки, где проговаривает важную социальную проблему, связанную с положением женщины в современном обществе (так же, как любит делать Бейонсе перед началом своих концертов, чтобы немного подогреть публику и создать нужную атмосферу). Дестини с самого начала была одним из главных фаворитов "Евровидения-2021", у нее один из самых сильных голосов на конкурсе в этом году. Однозначно она одна из самых талантливых певиц, кроме того, с довольно удачной песней, где есть и приставучий припев, и несложные движения в клипе, которые хочется повторять вместе с ней. Если есть какой-то чек-лист, которому нужно соответствовать для победы в конкурсе, то номер Дестини однозначно попадает там по всем пунктам. Она поет на важную тему, но не с позиции жертвы, а с позиции человека, который может и хочет что-то изменить. Несмотря на всю серьезность повестки, это очень позитивная песня, которая не вгоняет в какие-то сложные размышления о бытии и о том, как жить дальше, а наоборот — наполняет солнечным позитивным настроением, энергией и силой. Daði og Gagnamagnið — 10 Years Исландия Эта группа, состоящая из шести человек, уже пробовала попасть на "Евровидение" в 2017 году, но заняла тогда второе место на отборе. Интересно, что все участники коллектива — либо члены одной семьи, либо просто друзья, так что этих артистов связывает не только творчество, но и более крепкие, теплые отношения. Наверное, именно поэтому для конкурса в этом году они выбрали трек 10 Years, где рассказывают трогательную историю о любви, которая длится вот уже десять лет. Сама группа — это очень самобытные ребята, которые исполняют добрый и позитивный трек и смешно танцуют. Их видео обязательно заставит вас если не рассмеяться, то улыбнуться точно. Конкурсный номер начинается с небольшого вступления, которое исполняет струнный квартет, — нежная мелодия даже может перенести вас в какой-то далекий сказочный мир. Но сам трек интересно контрастирует с таким началом, ведь в нем очень много ретроэстетики, причем не только в музыке, но и в самом клипе (и судя по кусочку репетиции, который выложили на официальном канале "Евровидения", такого направления группа будет придерживаться и в самом выступлении).

' YouTube / Eurovision Song Contest'

Вся песня — легкая ностальгия по музыке 80-х. Сейчас многие артисты обращаются к жанрам, которые были популярны в прошлом столетии, переиначивая и переосмысливая их на современный лад. Так получаются довольно стильные, интересные и привлекательные треки, каким стал и 10 Years. Тут и электронные синтезаторы, которые исполняют немного восьмибитную мелодию, даже фанковые аккорды, которые придают легкое меланхоличное настроение треку. В конце есть небольшой референс к вступлению — появляется детский хор, и звучит это (как всегда) очень нежно, трогательно и красиво. Elena Tsagrinou — El Diablo Кипр Элена родилась в Афинах, ей 26 лет, и, кажется, выступает она всю свою жизнь, потому что петь начала еще в раннем возрасте. Она, как и многие другие участники, тоже принимала участие в шоу Got Talent в своей стране, сотрудничала с лучшими продюсерами, была главной вокалисткой в группе OtherView, а в этом году (пару дней назад) состоялся релиз ее первого полноформатного альбома. El Diablo — довольно простая история о любви, в данном случае к дьяволу, хотя этот образ, конечно, просто метафора страсти — так сильно лирическую героиню захватывают чувства. Кстати, многие религиозные активисты на Кипре призывали отменить участие страны в конкурсе, так как им как раз не нравилась дьявольская тематика и то, что представительница их народа отдает свое сердце самому Сатане. Но правительство полностью поддержало и песню, и саму Элену, а El Diablo на Кипре стала настоящим хитом.

' YouTube / Eurovision Song Contest'