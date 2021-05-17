Полотна Серова и Коровина, а также изделия Фаберже продадут на торгах Christie's в Лондоне

ЛОНДОН, 17 мая. /ТАСС/. Полотна Константина Коровина (1861-1939) и Валентина Серова (1865-1911), а также ювелирные изделия фирм Карла Фаберже (1846-1920) и Павла Сазикова будут проданы с аукциона в Лондоне. Как говорится в сообщении, распространенном в понедельник аукционными домом Christie's, торги произведениями русского искусства состоятся 7 июня.

Топ-лотом станет портрет императора Павла I (1754-1801), написанный художником Дмитрием Левицким (1735-1822) и до недавнего времени остававшийся почти неизвестным, находясь в частной европейской коллекции. Оценочная стоимость портрета царя, изображенного в треуголке и парадном "прусском" мундире российской императорской гвардии, составляет £700-900 тыс. стерлингов ($1-1,3 млн). Эксперты Christie's обращают внимание на выделявшую Левицкого из череды портретистов-современников визитную карточку - яркий психологизм, которым полотно наделяет исключительно детально прописанное лицо императора.

Картина Коровина "На террасе", написанная в 1919 году, оценивается Christie's в £400-600 тыс. ($570-850 тыс.), работа Серова "Запорожские казаки в степи" - в £300-500 тыс. ($425-710 тыс.). Среди лотов также произведения русского авангардиста Роберта Фалька (1886-1958) "Троице-Сергиева Лавра" (оценочная стоимость - £700-900 тыс. ), а также совсем небольшая по размеру (15 на 12,5 см) картина Ивана Айвазовского (1817-1900) "Кораблекрушение", оцененная в £30-50 тыс. ($40-70 тыс.).

Коллекция Фаберже

Особый интерес вызывает выставленная на торги коллекция изделий фирмы Фаберже, которую начал собирать внук императора Николая I (1796-1855) великий князь Михаил Михайлович (1861-1929), еще до революции 1917 года поселившийся на севере Лондона. Среди предметов, перешедших по наследству его правнучке герцогине Аберкорнской Александре Гамильтон, - инкрустированная золотом и эмалью обсидиановая фигурка слона и золотая брошь с эмалью и бриллиантом в форме сердца. В коллекцию входит пара золотых подсвечников, приобретенных в 1909 году в лондонском отделении фирмы Фаберже банкиром Леопольдом Ротшильдом, а также миниатюрный портрет Николая I в эмалированной рамке.

Герцогиня, которую родные и друзья называли Сашей, известна как основательница Пушкинского фонда, устраивающего творческие мастерские для ирландских школьников. До своей смерти в 2018 году она часто посещала Россию и занимала должность почетного консула РФ в Северной Ирландии. Оценочная стоимость 18 изделий Фаберже из коллекции герцогини колеблется от £2 до 90 тыс. ($2,8 и $127 тыс. соответственно).

Подарок мореходу

Среди выставленных на торги предметов декоративно-прикладного искусства выделяется также серебряная чаша для пунша с 24 позолоченными изнутри чарками, изготовленная ювелирной фирмой Сазикова. Набор был подарком Морского министерства Российской империи британскому капитану Джозефу Виггинсу, осуществившему в 1893 году опасное плавание через Карское море к устью Енисея с грузом рельсов для строительства Транссибирской магистрали. Виггинс передал подарок британскому Королевскому географическому обществу, которое продало его без малого век спустя.

О "русской неделе"

Торги произведениями русского искусства проходят в британской столице два раза в год: в конце мая - начале июня и конце ноября - начале декабря. Пандемия не помешала проведению традиционных аукционов в конце прошлого года. Тогда выручка Christie's составила £8,4 млн ($11,9 млн). Аукционный дом Sotheby's выручил от продажи картин русских художников и произведений русского искусства £33,6 млн ($47,5 млн).