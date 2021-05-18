Умерла писатель Екатерина Вильмонт

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Писатель, автор детективов Екатерина Вильмонт умерла 16 мая в возрасте 75 лет. Об этом сообщается на сайте издательства "АСТ", с которым сотрудничала писатель.

"Издательство "АСТ" с прискорбием сообщает, что 16 мая ушла из жизни писательница Екатерина Вильмонт, любимая миллионами россиян", - говорится в сообщении. Причины смерти не уточняются.

В издательстве также отметили, что Вильмонт написала более 40 романов, ее произведения не раз были экранизированы.

Екатерина Вильмонт родилась 24 апреля 1946 года.