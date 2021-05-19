{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Умерла Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в "Приключениях Буратино"

Ей было 53 года

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Актриса Татьяна Проценко, известная по роли Мальвины в советской музыкальной сказке "Приключения Буратино", умерла в возрасте 53 лет после продолжительной болезни. Об этом ТАСС сообщил ее супруг актер Алексей Войтюк.

"Татьяны не стало сегодня, онкология", - сказал собеседник агентства.

Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года. На роль Мальвины в картине "Приключения Буратино" Леонида Нечаева она попала случайно - в поезде ее заметила ассистент режиссера и пригласила на пробы. В дальнейшем Проценко не стала связывать судьбу с актерской деятельностью. Она окончила киноведческое отделение ВГИКа, работала редактором, занималась компьютерным дизайном.

Теги
Россия
Представители Исландии решили не выступать вживую на "Евровидении" из-за COVID-19
Один из членов музыкального коллектива ранее сдал положительный тест на коронавирус
Читать полностью