Более 80 площадок примут участие в "Ночи музеев" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Участниками акции "Ночь музеев" в Санкт-Петербурге в этом году стали более 80 площадок. Большая часть из них будет работать до 23:00, а 20 учреждений будут открыты до 6 часов утра, рассказали на пресс-конференции в ТАСС в среду организаторы.

"Мы проводим "Ночь музеев" в 15-й раз. [Около] 80 музеев, библиотек, выставочных залов в этом году участвуют", - сказал на пресс-конференции вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Как отметила куратор петербургской акции Наталия Яблонская, в этом году большая часть площадок работает до 23:00. "Но 20 смельчаков будут работать до 6 часов утра", - добавила она. В числе тех, кто будет принимать гостей всю ночь, Филармония имени Д. Д. Шостаковича, Музей артиллерии, Центральный военно-морской музей, Военно-медицинский музей, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме и другие.

По словам Яблонской, главным изменением в порядке проведения акции по сравнению с предыдущими стало то, что в условиях коронавирусных ограничений организаторы вынуждены были отказаться от единого билета. Программы во всех музеях будут организованы по сеансам: покупая билет, посетителям необходимо сразу выбрать музеи и время посещения. Билеты трех видов - в один музей, в три музея и в пять музеев. "Билеты начали продаваться с 1 мая, и сейчас уже продано больше трети билетов", - отметила она.

"Сейчас уже в 15 музеев нельзя купить билеты, их сеансы выкуплены полностью", - сказала куратор акции. В их числе - Ленинградский зоопарк, комплекс "Вселенная воды", Музей мостов, Музей Суворова, ЦПКиО им. С. М. Кирова, Музей космонавтики и ракетной техники, Музей метро, музеи Петергофа - "Дом игральных карт" и "Государевы потехи", а также ряд других.

"Ночь музеев" проходит ежегодно в ночь с субботы на воскресенье - в выходные, ближайшие к Международному дню музеев (18 мая). В Санкт-Петербурге "Ночь музеев" в этом году состоится в ночь с 22 на 23 мая. Все участники подготовили специальную программу: выставки, экскурсии, мастер-классы, исторические реконструкции, концерты, посвященные общей теме - "Звук".