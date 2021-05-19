Манижа оценила свое выступление в полуфинале "Евровидения"

"Я хочу сейчас немножко отдохнуть и закрыться, чтобы собраться, потому что впереди финал. И финал требует в 10 раз больше сил", - сказала она в эфире Первого канала.

Певица также рассказала, что довольна своим выступлением в полуфинале 18 мая. "У меня не было ощущения, что я где-то не додала или что-то не дожала", - подчеркнула она.

"Я благодарна тому, что нам удалось быть собой на сцене. Я довольна, правда, как это все получилось. Я благодарна своей семье, потому что она мне все время говорила: "Несмотря ни на что, оставайся собой", - добавила Манижа.

По итогам первого полуфинала Манижа с песней Russian Woman ("Русская женщина") прошла в финал конкурса, который состоится 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Певица выступит в его первой части.