В Санкт-Петербурге пройдет вечер в честь 25-летия Культурного центра Елены Образцовой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Музыкальный вечер "Вчера, сегодня, завтра", посвященный 25-летию Культурного центра Елены Образцовой, пройдет в четверг в родном городе певицы. Празднику предоставлен конференц-зал Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина, где Елена Васильевна отмечала свое 75-летие.

"Символично, что юбилейный концерт Культурного центра пройдет именно в Президентской библиотеке, с которой мы сотрудничаем не один год. Здесь не раз выступали лауреаты международных конкурсов молодых оперных певцов и юных вокалистов Елены Образцовой и состоялся последний в Петербурге юбилейный концерт в честь 75-летия одной из величайших оперных звезд мира", - сказала журналистам директор Центра Ирина Чернова.

Она отметила, что при учреждении Культурного центра Еленой Васильевной двигало желание передать опыт и знания молодому поколению артистов, и после ухода певицы центр активно претворяет в жизнь ее идеи по поддержке молодых талантов. Мастер-классы переросли в большой образовательный проект Международной школы вокального и концертмейстерского искусства. Успешно осуществлен авторский проект "Посвящение Елене Образцовой", включающий, в частности, концерты лауреатов конкурсов Елены Образцовой в Челябинске, Улан-Удэ, Якутске, Ясной Поляне, Волгограде, Алматы, Таллине, Лондоне. Учреждены Всероссийский конкурс вокального и инструментального искусства на Приз Культурного центра Елены Образцовой, Фестиваль профессиональных компетенций #ЯАртист. В городе проходит Международный музыкальный фестиваль "Приношение Елене Образцовой" с участием молодых певцов и музыкантов.

Среди участников праздника - Концертный хор Санкт-Петербурга под управлением Владимира Беглецова, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин, солист Мариинского театра Владимир Ванеев, лауреаты Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой. В программе - арии, романсы и песни русских и зарубежных композиторов.

Народная артистка СССР Елена Образцова (1939-2015) - одна из выдающихся меццо-сопрано второй половины ХХ века. Еще студенткой Ленинградской консерватории она стала солисткой Большого театра (1964-2009). Выступала на всех ведущих оперных сценах мира. Ее снимал Франко Дзеффирелли, спектакли с ее участием ставил Роман Виктюк. Своими любимейшими партнерами по оперной сцене она называла Владимира Атлатова и Пласидо Доминго. В родном городе певица основала в 1999 году Международный конкурс молодых оперных певцов своего имени, на котором первым обладателем Гран-при стал нынешний звездный артист мировой оперы Ильдар Абдразаков.