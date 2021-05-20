Умер кинооператор, снявший сериалы "Морские дьяволы" и "Дорожный патруль"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Кинооператор Кирилл Мошкович умер в Петербурге на 54-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Российского государственного института сценических искусств (ГРИСИ).

"РГИСИ с прискорбием сообщает, что 19 мая на 54-м году после продолжительной болезни скончался доцент института, известный кинооператор, лауреат премии "ТЭФИ" Кирилл Валентинович Мошкович. Он сотрудничал с РГИСИ более 10 лет", - говорится в сообщении.

Окончив в 1995 году ВГИК имени Сергея Герасимова по специальности "кинооператор", Кирилл Мошкович в этом качестве снял несколько десятков документальных, игровых фильмов и телевизионных сериалов. На студии "Лентелефильм" он работал над картинами "Потомки Пушкина", "Киммерийский затворник", "Красная корона". С 1995 года сотрудничал с иностранными киностудиями, снимая документальные фильмы для каналов Японии, Германии, США.

В 2006 году участвовал в съемках фильма "Элегия жизни. Ростропович. Вишневская" (режиссер Александр Сокуров) и был удостоен премии "ТЭФИ" за лучшую операторскую работу.

Кириллом Мошковичем сняты известные сериалы Первого канала в режиссуре Влада Фурмана "Яма" по Александру Куприну (5 серий, 2014), "Таинственная страсть" по Василию Аксенову (13 серий, 2015), "Наследники" (8 серий, 2021). Был оператором художественного фильма для большого экрана "Гупешка" по Василию Сигареву (2017, режиссер Влад Фурман). Работал над сериалами "Дорожный патруль" и "Морские дьяволы".

Кирилл Мошкович работал на площадке с большими мастерами российского кино - Валентином Гафтом, Александром Лазаревым, Светланой Немоляевой, Светланой Крючковой, Чулпан Хаматовой, Михаилом Пореченковым, Юлией Пересильд, являясь практически соавтором режиссеров-постановщиков. Как педагог он передавал студентам, будущим режиссерам телевидения и кино, свой опыт как в кинооператорском, так и в режиссерском мастерстве, с первых же занятий вводя их в область практического применения принципов профессии. Дата и место прощания будут объявлены позднее.