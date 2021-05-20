Царское Село запустило подкасты об Александровском дворце перед открытием первой очереди

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Музей-заповедник "Царское Село" объявил о запуске цикла подкастов "Александровский дворец: возвращение" в преддверии открытия после реставрации его первой очереди - личных комнат Николая II и императрицы Александры Федоровны. Как сообщили ТАСС в пресс-службе музея, они расскажут об императорах и их семьях и окружении, о создателях дворца и его интерьеров, а также о судьбе дворца.

"Александровский дворец - знаковое место не только для Царского Села, но и для всей отечественной культуры и истории. В ближайшем будущем мы планируем открыть первые пятнадцать интерьеров, а сейчас запускаем серию подкастов, которые познакомят слушателей с разными аспектами и гранями этого места. О дворце расскажут не только научные сотрудники музея, но и люди, которых судьба так или иначе свела с Александровским дворцом", - привели в пресс-службе слова директора музея-заповедника "Царское Село" Ольги Таратыновой.

Первый выпуск выйдет вечером в четверг, его тема - "Стили и вкусы, отраженные в интерьерах". Слушатели узнают, по каким критериям Екатерина II отбирала лучших мастеров, зачем трубочисты давали клятву на верность, как модные тренды повлияли на отделку дворца и что делали во дворце автомобиль, горка, попугаи и фисгармония. Об этом расскажет старший научный сотрудник музея Анна Тарханова.

Второй выпуск будет посвящен тем, кто находился с императорскими детьми с рождения. "Где и чему учили комнатных девушек и помощниц нянь? Почему так важно было одобрение окулиста? Хватало ли жалованья на жизнь? <…> Почему няня-англичанка была несносной?" - ответы на эти вопросы даст старший научный сотрудник Виктория Эльман.

Третий выпуск будет посвящен строительству дворца и его первым хозяевам. Подкасты музея-заповедника будут доступны на Яндекс.Музыке, во "ВКонтакте" и iTunes.

Масштабные реставрационные работы в Александровском дворце - последнем доме семьи последнего российского императора Николая II, который с 1905 года жил в нем постоянно - продолжаются около 10 лет. В марте директор музея-заповедника сообщала, что первая очередь откроется для публики этим летом, работы по второй очереди будут идти еще около 2,5-3 лет.