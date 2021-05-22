Предложения о трудоустройстве в театры получили 25 студентов после запуска актерской биржи

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Десять театров предложили работу 25 студентам театральных вузов после запуска проекта "Всероссийская актерская биржа" на молодежном фестивале "Будущее театральной России", который проходил в Российском государственном академическом театре драмы им. Федора Волкова в Ярославле с 10 по 16 мая. Об этом ТАСС сообщил директор Волковского театра Айрат Тухватуллин.

Ранее в интервью газете "Известия" министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, что цель создания театральной биржи для актеров - помощь в трудоустройстве выпускников театральных вузов. Молодые артисты смогут заявить о себе во время фестиваля на сцене Волковского театра. По словам Любимовой, идея создания проекта принадлежит худруку Театра им. Волкова Сергею Пускепалису и ректору РАТИ (ГИТИС) Григорию Заславскому. О старте проекта было объявлено 10 мая на фестивале "Будущее театральной России" в Ярославле.

"Десять театров уже готовы взять 25 артистов себе в штат по результатам этого фестиваля. То есть они приехали на фестиваль, просматривали спектакли, были встречи с каждым из студентов, было предложено устроиться на работу. Также в один театр нашли режиссера", - сказал Тухватуллин.

По его словам, работу выпускникам предложили театры из Владимира, Иванова, Калининграда, Костромы и других городов. "Большая заинтересованность была и у представителей киноиндустрии, была проведена работа, но пока не было конкретных предложений", - добавил Тухватуллин.

Ежегодно "Всероссийская актерская биржа" на фестивале "Будущее театральной России" будет координировать выпускников театральных вузов с потенциальными работодателями в очном режиме. В остальное время проект будет работать в онлайн-режиме - планируется запуск платформы с базой молодых актеров, будущих выпускников вузов. Портал позволит найти актера определенного типажа, параметров. Актеры также смогут с помощью системы выбрать работодателя.

О театре

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова, режиссера, актера, художника и предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии К. С. Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".