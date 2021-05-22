Пиотровский считает, что российская публика не готова к эротическим выставкам в Эрмитаже

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж, который хранит в том числе экспонаты из коллекций российских императоров на эротические темы, не планирует их показывать российской публике, поскольку она пока "не готова их спокойно воспринимать". Об этом сказал в субботу генеральный директор музея Михаил Пиотровский во время выступления на петербургской площадке марафона "Новое знание".

"В дискуссии о том, что показывать, что не показывать в музее, есть очень важный сюжет, есть такая вещь - эротика на уровне порнографии: показывать - не показывать. У нас была выставка "Из Эрмитажа с любовью" в Амстердаме - была красная палатка, где выставлялись всякие эротические коллекции российских императоров. В Амстердаме это то же самое, что любой другой экспонат, в Амстердаме его воспринимают спокойно - и зрители доброжелательные, и зрители недоброжелательные. Выставишь ты это в Эрмитаже сейчас, это будут, во-первых, письма в прокуратуру и скандалы, что мы оскорбляем и так далее, а главное - будет нездоровый ажиотаж, который уже будет превращать эротику в порнографию. Это происходит в зависимости от того, как публика это воспринимает", - сказал Пиотровский.

Выставка "Из Эрмитажа с любовью", где демонстрировалась разного рода художественная эротика, в том числе коллекции японской гравюры, эротические вещи из собрания императора Николая I и многое другое, проходила в 2003 году в Амстердаме.

Пиотровский считает, что "есть вещи, которые должны дождаться момента", чтобы нормально восприниматься публикой. Он привел пример о том, что экспонаты на другие темы тоже долгое время лежали в хранилищах, потому что не были востребованы обществом. По словам Пиотровского, так было, например, с гравюрой, и далеко не всегда были востребованы экспонаты на религиозные темы.

"Музей должен сам решать: есть вещи, которые сейчас ни к чему показывать. Он изучает публику, проверяет публику, общается с ней, выслушивает все пожелания, но музейное решение - что выставлять и когда. Так, в храме что-то лежит в алтаре, а что-то вне алтаря", - отметил генеральный директор Эрмитажа.

Марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.