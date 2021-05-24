Спектакль "12" могут показать в Нижнем Новгороде и Красноярске

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Спектакль "12" по мотивам одноименной картины режиссера и актера Никиты Михалкова могут показать во многих городах России, в частности в Нижнем Новгороде и в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе режиссера.

Премьера постановки, приуроченной к 75-летию Михалкова, прошла 24 апреля на Исторической сцене Большого театра. Первый показ в регионах состоялся 21 мая в Екатеринбурге. Он прошел при участии мецената Андрея Симановского и Благотворительного фонда поддержки Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Центр театра и кино на Поварской", который они организовали совместно с Никитой Михалковым.

"Очень надеюсь, что нам удастся реализовать все нами задуманное и при поддержке фонда проехать с гастролями спектакля "12" по всей России, - привели в пресс-службе слова Михалкова. - На эту мысль нас, честно говоря, навела Валентина Ивановна Матвиенко, которая после премьеры спектакля в разговоре со мной обронила такую фразу: "Это должны увидеть все". И сейчас мы ведем переговоры о гастролях со множеством городов - это и Нижний Новгород, и Красноярск, и Хабаровск, и Новосибирск, и многие-многие другие.

Роли в постановке исполняют актеры Владимир Майсурадзе, Гия Перадзе, Сергей Радченко, Александр Ведменский, Антон Нетбай, Арсений Зонненштраль, Юрий Шипков, Сергей Степанченко, Владимир Кочетков, Николай Бурляев, подсудимого играет Рамиз Кялбиев. Михалков также занят в спектакле. Следующий премьерный показ в Москве состоится 5 июня в концертном зале "Зарядье".

По сюжету 12 присяжных решают, виновен ли чеченский мальчик в убийстве своего приемного отца. Поначалу решение кажется им однозначным, но находится человек, который первым решается высказать противоположную точку зрения. Пьесу Михалков написал вместе с драматургами братьями Пресняковыми.

Полнометражный художественный фильм Никиты Михалкова "12", который стал ремейком классической драмы американского режиссера Сидни Люмета "Двенадцать разгневанных мужчин", вышел на экраны в 2007 году. Роли в нем исполнили сам Михалков, Сергей Маковецкий, Сергей Гармаш, Валентин Гафт и другие артисты. Картину показали на Венецианском международном кинофестивале.