Группа Apocalyptica даст концерты в Москве и Петербурге

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Финская симфоник-метал-группа Apocalyptica выступит 10 ноября в Москве в клубе Adrenaline Stadium и 11 ноября в Санкт-Петербурге в A2 Green Concert. Коллектив привезет в Россию свой новый альбом Cell-0, сообщили в понедельник пресс-службы организаторов гастролей, агентств TCI и NCA.

"Запись Cell-0 прервала четырехлетнюю паузу между альбомами. Участники команды брали ее, чтобы освежить свои музыкальные взгляды, поразмыслить и вдохновиться на создание новой музыки, - отметили в концертных агентствах. - И, слушая свежий релиз, можно лично убедиться, что эта "творческая перезагрузка" более чем удалась. Осталось дождаться концертов в России, чтобы вживую оценить весь потенциал свежих композиций и необузданную мощь одного из главных инструментальных коллективов сегодняшнего дня".

По словам музыкантов, они создавали новую пластинку "как полноценное произведение искусства". "Cell-0 символизирует основу всего. Мы хотели записать альбом как полноценное произведение искусства, не думая о синглах и их продолжительности. Непросто было изложить все детали и оттенки в правильном порядке, но у нас еще достаточно энергии настоящей виолончельной метал-группы", - привели в пресс-службе слова лидера коллектива Эйкка Топпинена.

Группа Apocalyptica основана в 1993 году. Популярность коллективу принесли виолончельные каверы на композиции группы Metallica, но затем участники стали выпускать собственный материал. Большинство их композиций - инструментальные, однако Apocalyptica нередко привлекает вокалистов из других рок-групп, таких как Sabaton, Slipknot, The Rasmus, HIM, Rammstein, Three Days Grace и других.