Проект Эллы Манжеевой отобрали в программу молодых режиссеров Каннского кинофестиваля

ПАРИЖ, 25 мая. /ТАСС/. Проект нового фильма российского режиссера и сценариста Эллы Манжеевой "Белой дороги!" отобран в программу молодых мастеров L'Atelier Cin fondation 74-го Каннского кинофестиваля, которую представят 6-17 июля. Эта специальная секция, как сообщили руководители программы в понедельник на своем сайте, создана всемирно известным киноконкурсом, чтобы поддержать авторское кино и содействовать становлению нового поколения кинематографистов.

В этом году секция "Ателье" (L'Atelier) программы "Синефондасьон" (Cin fondation) пригласила в Канны 15 молодых режиссеров, чьи работы она сочла особенно перспективными. Вместе с продюсерами авторы работ смогут встретиться в дни фестиваля с потенциальными партнерами, что поможет им реализовать профессиональные замыслы.

Мистическая драма "Белой дороги!" - совместный проект Эллы Манжеевой и продюсеров Елены Гликман и Виктории Лупик. Их творческий союз сложился в период работы над картиной "Чайки", которая участвовала в Берлинале и была признана "Лучшим дебютом "Кинотавра" в 2015 году.

Как сообщила ТАСС Елена Гликман, "Белой дороги!" - первый за 15 лет российский фильм, отобранный этой секцией Каннского фестиваля. Фильмы, попадающие в такую программу, привлекают внимание профессионального сообщества. "Говорить об этом позволяет опыт с предыдущим фильмом Манжеевой "Чайки", - отметила продюсер. - Он также был участником нескольких деловых программ. Это в немалой степени способствовало его отбору в программу "Форум" Берлинского фестиваля и дальнейшему головокружительному путешествию по мировым смотрам: Карловы Вары, Таллин, Варшава, Лос-Анджелес, Брисбен, Эдинбург и многие другие. На страницах мировых СМИ появилось более 300 публикаций о российской картине".

По словам автора "Белой дороги!" Эллы Манжеевой, ее фильм - современный миф, который будет понятен каждому, кто переживал в своей жизни не только потерю близких людей, но и внутреннюю потерю самого себя. "Иногда слова упрощают чувства, мысли или эмоции, которые мы переживаем, - заметила она. - Существует много способов и форм проявления энергии автора, и процесс познания гораздо важнее результата. Этот фильм - мой путь, я научилась быть откровенной".

О работе над картиной

История создания "Белой дороги!" насчитывает уже более семи лет. Все это время, рассказала Виктория Лупик, создатели картины занимались развитием проекта. Они вели поиск партнеров за рубежом, создавали фильму биографию, участвовали в питчингах нескольких крупных фестивалей. "У нас уже есть поддержка Министерства культуры РФ, определены сроки производства, найдены монгольские и французские сопродюсеры, - отметила она. - Теперь необходимо найти дистрибьюторов и разработать фестивальную стратегию. Мы рассчитываем, что участие в "Ателье" позволит реализовать эти задачи".

Генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова уверена, что картина "Белой дороги!" имеет большой фестивальный потенциал и фильм найдет свою аудиторию. "У российской киноиндустрии уже есть ряд успешных проектов, созданных в копродукции с международными партнерами, - отметила она. - Это универсальные истории, понятные и интересные зарубежному зрителю". По словам Марковой, разработан пакет мер для системной поддержки таких проектов.