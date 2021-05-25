В Ульяновске открылся ХII Международный фестиваль кино "От всей души"

ТАСС, 25 мая. Народный артист России Владимир Хотиненко, заслуженный артист России Камиль Ларин и другие прошли по звездной дорожке, открывшей во вторник ХII Международный фестиваль кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой "От всей души" в Ульяновске, сообщается в группе во "ВКонтакте" Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области.

Фестиваль традиционно включает показы фильмов на лучших киноплощадках региона, спектакли, выставки, творческие встречи с режиссерами и актерами. Ежегодно в конкурсную и внеконкурсную программу кинофестиваля поступает более 300 фильмов со всего мира, в результате отбора экспертной комиссии в конкурсную программу включаются более 30 произведений. Их оценивает профессиональное жюри российских и зарубежных кинематографистов.

"Знаменитые, всеми любимые артисты, режиссеры и продюсеры продефилировали от пирса набережной реки Свияга до ТЦ "Аквамолл". Среди почетных гостей - президент кинофестиваля, народный артист России Владимир Хотиненко, кандидат искусствоведения Татьяна Яковлева, заслуженный артист России Камиль Ларин, актер театра и кино Илья Ермолов, актер кино Виктор Трубачев", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в рамках кинофестиваля помимо показов фильмов пройдут кинолекции, посвященные юбилеям в истории литературы и кинематографа, 60-летию первого полета человека в космос и Году книги в Ульяновской области. Также запланированы мастер-классы российских и зарубежных режиссеров, кинематографистов, артистов. Нововведением 2021 года станут обучающие выступления экспертов Поволжского питчинга дебютантов, который пройдет в рамках Всероссийского молодежного форума части деловой программы кинофестиваля.

XII Международный фестиваль кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой пройдет в регионе с 25 по 29 мая. Он направлен на выявление лучших российских и зарубежных фильмов для семейного просмотра, развитие кинематографии и обмен опытом между специалистами.