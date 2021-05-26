Фестиваль имени Вячеслава Тихонова "17 мгновений" откроется в Московской области

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Международный кинофестиваль имени Вячеслава Тихонова "17 мгновений" откроется в Московской области в среду. Конкурсную программу полнометражного кино составили 12 картин, также зрителей ожидают показы военных фильмов, приуроченные к 80-летию битвы под Москвой, сообщается на сайте смотра.

Фестиваль "17 мгновений" пройдет в пятый раз. "Традиционно на фестивале пройдут два конкурса - конкурс полнометражных игровых фильмов и конкурс телевизионных сериалов. В этом году состав жюри возглавляет народная артистка России, актриса Ольга Остроумова", - говорится на сайте.

В программу полнометражного кино вошли 12 картин, среди которых "От печали до радости" Эдуарда Парри, "Земля Эльзы" Юлии Колесник, "На острие" Эдуарда Бордукова, "Человек из Подольска" Семена Серзина, "Уроки фарси" Вадима Перельмана и другие.

Конкурсную программу телевизионных сериалов также составили 12 проектов, показанных на ТВ и онлайн-платформах в 2020-2021 годах. В их число включили многосерийные фильмы "257 причин, чтобы жить" Максима Свешникова, "Волк" Геннадия Островского, "Зулейха открывает глаза" Егора Анашкина, "Перевал Дятлова" Валерия Федоровича, Евгения Никишова и Павла Костомарова и другие. Кроме того, зрителей ожидает программа военных картин и фильмов киностудии имени Горького, приуроченная к 80-летию битвы под Москвой.

Как ранее рассказала президент смотра Анна Тихонова, впервые на фестивале вручат именные призы создателей фильма "17 мгновений весны": приз за режиссуру имени Татьяны Лиозновой, приз за музыку имени Микаэла Таривердиева и приз за сценарий имени Юлиана Семенова. В этом году организаторы надеются вручить и приз за лучший дебют "Первое мгновение".

Показы пройдут в Доме культуры "Октябрь" в Павловском Посаде, Доме-музее Вячеслава Тихонова и Дворце культуры "Павлово-Покровский", а также на летних площадках. Фестиваль продлится до 30 мая.