Монету XIX века Константиновский рубль представили в Москве

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Редкую русскую монету Константиновский рубль представили в четверг в Музее Международного нумизматического клуба в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

"Музей Международного нумизматического клуба представил Константиновский рубль, одну из редчайших и самую знаменитую русскую монету. До сих пор Константиновский рубль можно было увидеть только в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге и в Смитсоновском институте в Вашингтоне. <...> Музей Международного нумизматического клуба стал единственным частным музеем, в экспозиции которого представлен Константиновский рубль", - сказали в пресс-службе.

Константиновский рубль появился в период междуцарствия после загадочной смерти императора Александра I на фоне дворцовых интриг и восстания декабристов. Монету планировалось отчеканить для младшего брата Александра I - великого князя Константина Павловича, который позднее отрекся от престола.

Известно всего о девяти экземплярах Константиновского рубля. Семь из них были отчеканены по поручению министра финансов Егора Канкрина в 1825 году, а еще два - в период с 1884 по 1896 год хранителем российских монет и медалей Императорского Эрмитажа Юлием Иверсеном.

Информация об экземпляре, который теперь вошел в экспозицию Музея нумизматического клуба, впервые появилась еще в конце XIX века. Более ста лет он переходил из одной частной коллекции в другую. В апреле 2021 года директор музея приобрел артефакт на аукционе Stacks&Bowers в Гонконге. "Появление в Музее Константиновского рубля - это историческое событие. Шедевр русской нумизматики вернулся на Родину и теперь доступен для всех, кто интересуется нумизматикой и историей", - цитируют учредителя музея Вагита Алекперова в пресс-службе.

Музей Международного нумизматического клуба создан в 2015 году по инициативе крупного бизнесмена и коллекционера Вагита Алекперова. Экспозиция Музея полностью сформирована на основе его личной коллекции. Музей находится в отреставрированном историческом здании палат Зиновьевых - Юсуповых.