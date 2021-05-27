Эрмитаж открыл новую галерею живописи на третьем этаже Зимнего дворца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж открыл для посетителей новую постоянную экспозицию в залах третьего этажа Зимнего дворца, где размещалась коллекция картин импрессионистов и других представителей западноевропейского искусства ХIХ ХХ веков до ее перевода в здание Главного штаба. Запасную галерею европейской живописи XVII-XVIII веков из фондов Эрмитажа представил в четверг генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

"Мы открываем запасную галерею Зимнего дворца и представляем новую форму доступа к запасникам Эрмитажа. Та экспозиция, которую здесь создали, - это плод больших усилий и преодоления большого количества внутренних фобий, тормозов и всего остального. Это особый способ разговора об искусстве и другой способ показа, в котором есть несколько пунктов, в том числе история коллекций, диалоги по жанрам. Эта галерея рассказывает еще и о том, как формируются выставки, как вещи "живут" в запасниках, выходят на выставки и возвращаются обратно", - сказал Пиотровский на церемонии открытия.

Как рассказали в пресс-службе Эрмитажа, экспозиция построена по новому принципу: одни ее залы посвящены конкретным странам, в других показаны картины, объединенные по жанрам, - портреты, пейзажи, натюрморты, бытовые сцены, создававшиеся примерно в одно время в разных европейских странах. В составе экспозиции живописные произведения Питера Пауля Рубенса и его мастерской, работа голландского живописца, гравера и рисовальщика Хендрика Голциуса огромный рисунок на холсте "Вакх, Венера и Церера", картины художников-караваджистов, полотна кисти Луки Джордано, Антона Рафаэля Менгса, Гюбера Робера, Бернардо Белотто и другие произведения.

Большинство работ мастеров XVII XVIII веков, представленных в новой галерее, ранее находились в фондах музея и не были доступны зрителям.

Пиотровский считает, что посещение галереи будет особенно интересно тем, кто видел эти залы, когда в них размещались картины импрессионистов и представителей других течений европейской живописи XIX-XX веков. "В каждом зале интересно вспомнить, что здесь было три-пять лет назад, до переезда третьего этажа, например, эти залы "помнят" Матисса. Можно сравнить, что там теперь", - отметил он.