Церемонию вручения премии "Оскар" в 2022 году перенесут на март

ТАСС, 27 мая. Дата проведения 94-й церемонии вручения премии "Оскар" в 2022 году будет перенесена с 27 февраля на 27 марта. Информация об этом была размещена в четверг на официальном сайте Американской академии киноискусств.

Сообщается также, что крайний срок отбора фильмов вновь будет длиться до 31 декабря, они должны быть выпущены в период с 1 марта 2021 года по 31 декабря 2021 года. "Требования к кандидатам на 94-й церемонии вручения премии "Оскар" будут соответствовать дополнениям, внесенным в сезон 93-й церемонии вручения наград <...>. По итогам этого года академия намерена расширить квалификационные требования к 95-й премии", - говорится в тексте.

Из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, в 2021 году организаторам пришлось значительно уменьшить масштабы проведения 93-й церемонии. Основная ее часть прошла в камерном формате в амфитеатре железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса Union Station.