Музей "Гараж" открыл две экспозиции, посвященные природной среде

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Две экспозиции, осмысливающие естественные природные условия, открылись в музее современного искусства "Гараж" во вторник. Зрители увидят монументальные арт-объекты в атриуме музея и снаружи здания, сообщила главный куратор музея Екатерина Иноземцева.

Художница Наталия Турнова расположила в музее экспозицию "Яйцо и камень". Автор обычно работает с природными материалами, и в музее представлены объекты из камня и других материалов естественного происхождения. Выставка будет открыта по 22 августа.

Как вспоминает главный куратор музея, для атриума "Гаража" Турнова не хотела делать ничего похожего на ее предыдущие работы, "никакой изящной работы с цветом". "Она реагировала на чистое, выхолощенное пространство, его геометрию, и перед нами теперь складываются два архаических монумента, в них узнается антропоморфная природа. Художница оставляет зрителю весь калейдоскоп интерпретаций отношений между двумя фигурами", - пояснила Иноземцева.

Вторая инсталляция - "Тишина" Павла Альтхамера. По словам куратора проекта Андрея Мизиано, объект был задуман как корректировка очевидного. "Это работа с банальным, работа со сверхочевидным. Он сделал парк в парке. По большому счету люди приходят в парк, чтобы изъять себя из городской ритмики и перенести себя в ритмику другую - замедленную и умиротворенную. Он создал второй слой - сад в саду. Это пространство, где можно погрузиться на двойной уровень тишины", - отметил он.

Куратор инсталляции рассказал, что растения, помещенные в сад, - результат работы с легкой корректировкой повседневности. Все растения произрастают в среднерусской полосе, в них нет ничего экзотичного для россиян. Это намеренная тавтология, добавил Мизиано. Экспозиция доступна для посетителей до 30 сентября.

Как считают организаторы выставочных проектов, арт-объекты будут интересны людям, уставшим и истощенным после событий последнего года, произведения художников должны оказать терапевтическое, восстановительное действие.