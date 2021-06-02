"Союзмультфильм" продолжает переговоры с Японией по поводу прав на образ Чебурашки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. "Союзмультфильм" продолжает переговоры по поводу возврата международных прав на использование образа Чебурашки с японской компанией и надеется достичь соглашения раньше, чем истечет срок пользования этими правами. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила в среду ТАСС председатель правления студии Юлиана Слащева.

"Японская сторона нам отвечает, мы в действующих текущих переговорах, но пока трудно говорить о том, когда и как завершится процесс. Важно сказать, что уже через полтора года у них в принципе истекают права, мы надеемся, что нам не придется ждать этого окончания, и мы сможем передоговориться раньше", - сказала Слащева.

В апреле 2020 года "Союзмультфильм" сообщил о том, что планирует заняться вопросом возврата прав на использование образа Чебурашки японской стороной, поскольку они были переданы предыдущим руководством студии 16 лет назад. Согласно условиям сделки, японская компания получила исключительную лицензию на мультфильмы, а также образы персонажей на территории всех государств, кроме бывших советских республик. При этом "Союзмультфильм" лишался права выдать такую же лицензию еще какой-либо компании. В связи с этим у российской и японской сторон возникли серьезные разногласия по поводу срока действия договора и его условий. Ранее Слащева уточнила, что "Союзмультфильм" не перекупает международные права, а именно договаривается с японской стороной.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.