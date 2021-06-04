Любимова заявила, что отношение к российским кинематографистам в мире меняется

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Отношение мирового зрителя к контенту, создаваемому российскими кинематографистами, стремительно меняется. Об этом ТАСС сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы наблюдаем невероятный интерес к российскому контенту, не только ориентированному на российского зрителя, а обращенному к мировому зрителю. Отношение к нашим кинематографистам, сценаристам, режиссерам, шоураннерам действительно стремительно меняется, просто на глазах", - сказала она.

В подтверждение своих слов Любимова отметила, что российские авторы вошли в мировой топ-10 с точки зрения сериальных продаж. Большой радостью министр культуры назвала вхождение шести картин российского авторства в программу Каннского фестиваля. Она напомнила про успех сериала "Эпидемия", возглавившего в пандемию рейтинги на западных платформах, и про популярность анимационного российского контента, в том числе мультсериала "Смешарики" у китайского зрителя.

Любимова обратила внимание, что на поддержку киноотрасли в пандемию были выделены 4,2 млрд рублей, которые напополам были распределены между кинопроизводителями и киносетями. "Благодаря поддержке наши продюсеры, несмотря ни на что, вышли и обеспечили нам новогодний кинопрокат. Абсолютно свой, национальный, российский, ориентированный на любого зрителя", - подчеркнула глава ведомства.

Ранее Любимова сообщила ТАСС, что 99,1%. кинотеатров России открылись после вынужденного простоя во время пандемии. Демонстрация фильмов возобновлена во всех 85 регионах. "Кинотеатры возвращаются к жизни, возвращаются, безусловно, благодаря господдержке. Теперь мы, конечно же, рассчитываем на то, что потихонечку будут сниматься ограничения, там, где будет позволять эпидемиологическая обстановка", - сказала она.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.