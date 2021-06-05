Небензя призвал руководство ООН поддержать работу "Клуба русской книги"

ООН, 5 июня. /ТАСС/. "Клуб русской книги" ООН играет особую роль в продвижении русского языка и литературы в штаб-квартире всемирной организации, объединяя всех, кто ценит "русское слово". Об этом заявил в пятницу постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на онлайн-мероприятии клуба, посвященном отмечаемому 6 июня Международному дню русского языка.

"Против меня был целый мир — и я один". О чем писал Михаил Булгаков

Открывая встречу, он выразил благодарность "Клубу русской книги" ООН, вносящему, по его словам, "особый вклад в продвижение русского языка и литературы в стенах штаб-квартиры ООН". "Он объединяет и тех представителей секретариата и миссий стран-участниц, кто им владеет в совершенстве или только собирается освоить, и тех, кто ценит "русское слово" благодаря произведениям наших классиков", - сказал дипломат.

"Надеемся, что число говорящих на русском языке - а сейчас их насчитается около 260 млн человек - будет только расти, а его позиции на этой международной площадке - неуклонно укрепляться, - продолжил Небензя. - В связи с этим призываем руководство Секретариата ООН всячески поддержать такие языковые объединения, как "Клуб русской книги", оказывать содействие всем его начинаниям".

Темой нынешней встречи клуба стал один из ключевых романов на русском языке XX века "Мастер и Маргарита" и в целом творчество Михаила Булгакова. Российский постпред поделился воспоминаниями о том, как впервые, еще будучи школьником, прочитал этот роман. "Когда он был опубликован в СССР, это был самый настоящий прорыв, потому что вопросы, которые там поднимались, не являлись темами дебатов в тогдашнем советском обществе", - отметил он.

Небензя напомнил, что в этом году отмечается 130-летие со дня рождения Булгакова. "Я, как и вы, наверняка, являюсь большим поклонником его творчества, - продолжил он. - Конечно, "Мастер и Маргарита" - не единственный его роман, разошедшийся на цитаты. Не могу не вспомнить "Собачье сердце", которое полностью разобрано на цитаты". "Нам, русскоязычным людям, очень повезло, поскольку <...> мы имеем возможность читать произведения классиков на языке оригинала, а ведь нюансы, переданные на русском, подчас никак адекватно не перевести на великие языки других народов", - добавил дипломат.