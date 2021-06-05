Российские видеосервисы порекомендовали фильмы для летнего отпуска

Как рассказали ТАСС представители ведущих онлайн-платформ, сезонность влияет на стриминговые сервисы так же, как и на работу киносетей и телевидения, поскольку лето в России традиционно становится периодом отпусков и поездок на дачу. При этом интерес аудитории все равно зависит от конкретного контента и удобства доступа к нему.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Сезонность влияет на активность аудитории российских видеоплатформ так же, как в случае с кинотеатрами и телевидением, но конкуренция с последним снижается, поскольку видеосервисы летом готовы предложить зрителю новый контент. Среди рекомендаций - отечественные новинки о путешествиях "Рашн Юг", "Хэппи-энд", "Родные", а также хиты международного проката "Еще по одной" и "Довод". Об этом ТАСС рассказали представители крупнейших онлайн-кинотеатров.

"Запрос на качественный контент есть у аудитории всегда, вне зависимости от сезонности. Мы понимаем, как важно именно этим летом, когда многие будут вынуждены отказаться от традиционных отпусков и остаться дома, обеспечить зрителей достойными картинами", - отметил директор по контенту IVI Иван Гринин. Он добавил, что на летний период для поддержания лояльности аудитории платформа готовит выпуск новых проектов, а также предлагает пользователям скидки. "Низкий сезон" в сервисе назвали временем для экспериментальных проектов, которые могли бы затеряться среди большого объема премьер в высокий сезон.

Преимущество видеосервисов, которые занимаются производством собственного контента, состоит в том, что летом они могут предложить зрителю оригинальный продукт, отметили в Start, при этом конкуренция со стороны кинотеатров и телеканалов, не выпускающих летом крупных премьер, для них снижается. "Этим летом нашим подписчикам мы предложим хиты - "Содержанки", новые сезоны сериалов "Гранд" и "Новенький", - поделились в видеосервисе.

Атмосфера курорта

Пандемийные ограничения по всему миру по-прежнему остаются серьезным препятствием при планировании отпусков, но совершить краткое путешествие, не выходя из дома, можно благодаря тематическому кинематографу. Сервис IVI предлагает зрителям отправиться на Черноморское побережье с комедией Антона Федотова "Рашн Юг", роли в которой исполнили Стася Милославская, Семен Трескунов и Риналь Мухаметов. Фильм рассказывает о студенте Артеме, который ради возлюбленной Ксюши отправляется на курорт, где узнает о том, что за ее сердце уже борются двое местных жителей.

Так, отправиться по российским регионам можно вместе с семьей из комедии "Родные" Ильи Аксенова на видеосервисе Start. Герой Сергея Бурунова, узнав о смертельной болезни, решает исполнить давнюю мечту - выступить с песней собственного сочинения на знаменитом Грушинском фестивале под Самарой. Поездка через всю страну становится непростым испытанием для него самого и близких ему людей.

Продолжить знакомство с Россией сервис Premier предлагает с документальным тревел-шоу "Русские каникулы" Натальи Водяновой и Михаила Зыгаря, насладиться архитектурой Санкт-Петербурга, а после переместиться в США - с драмой "Скажи ей" Александра Молочникова.

Побывать на дальних берегах поможет картина "Гуляй, Вася! Свидание на Бали" Романа Каримова, герой которой отправляется на Бали, чтобы спрятаться от жены и встретиться со своей первой любовью. Ознакомиться с пейзажами другого популярного направления советует сервис Okko: троица неудачников из комедии "Каникулы в Таиланде" Алена Ниязбекова и герой фильма "Хэппи-энд" Евгения Шелякина оказываются на курорте совершенно случайно, решая проблемы повседневности под палящим солнцем.

Кругосветное путешествие

Любителям познавательного отдыха Okko предлагает посмотреть цикл передач "Неизвестная Италия" или документальный фильм "Собор Святого Петра и патриаршие базилики Рима", послушать концерты Венского филармонического оркестра в Японии, выступление Найджела Кеннеди в цитадели в Каркассоне и рождественского хора в Сикстинской капелле, а также другие нетривиальные обращения к классической музыке на знаковых культурных площадках мира.