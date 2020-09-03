"Довод" — хороший повод сходить в кино? Разбираемся в головоломке Нолана

Пандемия превратила "Довод" не просто в новый хитроумный эпос от невероятно популярного британского auteur и любимчика миллионов, но в настоящий символ, первый кинотеатральный релиз после мирового локдауна и главную надежду киноиндустрии, которая должна была вывести ее из затянувшегося кризиса. И он этим символом в какой-то степени стал, правда с несколькими оговорками: вместо Америки фильм сначала вышел в международный прокат, и в США его покажут только на отдельных территориях с 3 сентября, так же как и в России. У нас еще далеко не во всех регионах открылись кинотеатры, но студия Warner Bros. делает очевидную ставку на Москву. Если учесть, что ситуация с коронавирусом в мире далека от благополучной, "Довод" рискует стать не флагманом кинотеатрального проката, а фильмом, который будет ассоциироваться со страхом заболеть.

Описание Кадр из фильма "Довод" © WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

На эту тему Нолан — гений? Как пройти через лабиринт его фильмов и не потеряться

Съемки картины, как и ее сюжет, были окутаны глубокой тайной — секретничать любит не только параноидальная киноиндустрия, избегающая спойлеров и сливов, но и сам режиссер. Каждый его новый фильм — еще большая головоломка, чем предыдущий. Со стороны "Довод" казался таким сложным и запутанным, что даже один из ведущих актеров фильма Роберт Паттинсон затруднялся ответить, в чем его смысл и сюжет. Спецагент без имени, обозначенный просто как Протагонист, в исполнении Джона Дэвида Вашингтона с какой-то невероятной скоростью путешествует по миру, чтобы распутать плотный клубок интриг международного шпионажа. Синопсис составлен так, чтобы не выдать хоть толику информации о фильме. Правда, из трейлера становится понятно, что в истории будут замешаны перемещения во времени. Впрочем, зная Нолана и его любовь к пространственно-временным коллизиям, это можно было предположить и без трейлера. Протагонисту помогает легкий на подъем парень Нил (Паттинсон), а его антагонистом, которому Нолан все-таки удосужился дать имя, выступает русский торговец оружием Андрей Сатор (Кеннет Брана с нарочитым русским акцентом). У него очень темное прошлое, красивая британская жена Кат (Элизабет Дебики), а еще безмолвный помощник в исполнении Юрия Колокольникова.

Описание Кадр из фильма "Довод" © WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

На самом деле "Довод" не так страшен, как его малюют, — по своей структуре это обычный шпионский триллер: герою нужно добыть некий артефакт, он встречается с роковой красоткой в беде, она в плену у карикатурного злодея, который произносит в конце длинную пафосную речь. Все это укладывается в сюжет-матрешку, когда внутри одной загадки оказывается другая, а в ней еще одна, и так до бесконечности

Этим приемом любят пользоваться фильмы-ограбления, над которыми отлично подшутили в последнем сезоне "Рика и Морти". Мультфильм как-то очень ловко и ясно дал понять, насколько устаревшим и нелепым стал этот жанр. Но Нолан относится к своему постпостмодернистскому подходу со всей серьезностью и выжимает из него все до последней капли. Главного героя зовут Протагонист не просто так: он функция в сюжете, часть уравнения, чья миссия — довести фильм до конца. Режиссер формально дает персонажам какой-то эмоциональный груз и мотивацию, но если в других его фильмах это худо-бедно работает (хотя чем дальше, тем хуже), то в "Доводе" эмпатия полностью отсутствует. Герои больше похожи на роботов или персонажей видеоигры, а диалоги доведены практически до автоматизма. Они еще не дошли до нарочитой окаменелости формалистов типа Йоргоса Лантимоса, но уже близки к этому. Неудивительно, если в следующем фильме Нолана диалоги будет наговаривать компьютерная программа. При всем обилии масштабных съемок, драк, погонь, рассуждений о реверсивной энтропии и природе времени самым неправдоподобным в "Доводе" становится эмоциональная связь между героями. На отношениях, по сути, завязан весь сюжет, но они вызывают наибольшее удивление. Наблюдать за ними в фильме — все равно что смотреть на разговор двух булыжников: вам все равно на них, а им — друг на друга. Это если не учитывать тот факт, что разговор между двумя булыжниками в принципе невозможен.

Описание Кадр из фильма "Довод" © WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

Режиссера гораздо больше интересует техническая сторона вопроса: загадки, преследования, заигрывание с законами физики и научными теориями.

В "Доводе" есть все, чего можно ждать от Нолана: и масштаб, и мрачная цветокоррекция, и автомобильная погоня, до боли напоминающая сцену из "Темного рыцаря", и отличный саундтрек шведского композитора Людвига Йоранссона с фирменным нолановским "бум-бум-бум". А еще непробиваемая, сводящая скулы серьезность — даже то, что кажется проблеском шутки, в итоге оказывается очередной деталью для разгадки происходящего

Описание Кадр из фильма "Довод" © WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.