Путин наградил Людмилу Чурсину орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин наградил актрису театра и кино Людмилу Чурсину орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Указ главы государства опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Чурсину Людмилу Алексеевну - артистку федерального государственного бюджетного учреждения культуры и искусства "Центральный академический театр Российской армии", - говорится в документе.

Людмила Чурсина - российская актриса, народная артистка СССР. Снялась более чем в 90 фильмах, среди которых "Донская повесть", "Журавушка", "Олеся", "Русь изначальная" и др.