Более 70 редких фильмов из архивов Госфильмофонда появились на портале "Культура.РФ"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Более 70 редких фильмов из архивов Госфильмофонда России опубликованы на портале "Культура.РФ" за три месяца с момента запуска проекта "Открытая коллекция". Об этом сообщает в среду пресс-служба Минкультуры.

"Госфильмофонд России и портал "Культура.РФ" продолжают совместный проект "Открытая коллекция". В рамках него сотрудники научного отдела Госфильмофонда ежемесячно готовят для публикации более 20 редких фильмов из своего собрания. С марта по май 2021 года опубликовано уже более 70 кинокартин на портале "Культура.РФ", - рассказали в министерстве.

Мартовский выпуск проекта был посвящен фильмам, выпущенным в период с 1919 по 1949 годы, в апреле зрители могли ознакомиться с картинами, снятыми с 1912 по 1959 годы, в мае - с лентами, созданными в период с 1926 по 1945 годы. В программу проекта вошли работы "Уход великого старца" (1912) Якова Протазанова, "Космический рейс" (1935) Василия Журавлева, "Три песни о Ленине" (1938) Дзиги Вертова и другие.

Глава департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Светлана Максимченко отметила, что проект "Открытая коллекция" позволяет ознакомиться с редкими образцами отечественного кино, многие из которых раньше были доступны только исследователям и научным сотрудникам Госфильмофонда России. "Все это - живой учебник, история нашей страны в кино, которую важно знать и изучать", - добавила она.