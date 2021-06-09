В ГИМ заявили, что памятник Минину и Пожарскому после реставрации не будет сильно изменен

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому не будет сильно внешне изменен в ходе реставрационных работ. Специалисты сохранят первоначальный цвет и восстановят утраченные элементы, сообщил директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин.

"Памятник будет выглядеть так, как он выглядит. После реставрации будет проведено техническое патинирование, чтобы монумент не выглядел новоделом, не блестел на солнце, чтобы бронза имела тот благородный вид, какой был при создании памятника", - сказал он.

Директор музея пояснил, что изменения во внешнем облике монумента не будут бросаться в глаза. "Я не думаю, что мы сильно изменим то пространство, которое было. Будет установлено светооборудование. То есть будут произведены работы не по изменению, а по реновации", - добавил он.

При реставрации планируется восстановить утраченные элементы памятника - часть шлема, элементы позолоты. Барельефы памятника планируется прочнее закрепить.

Как рассказал завотделом археологии Московской Руси музея, член-корреспондент РАН Леонид Беляев, возле памятника были проведены небольшие по глубине археологические работы, в ходе которых были обнаружены неожиданные находки. "В поверхностном культурном слое, в котором есть и XV, и XVI век по находкам, здесь открылась мостовая, очень большой кусок, никогда нами не виданной сохранной первой каменной мостовой", - сказал он. Эксперт отметил, что ученые пока не знают точно, мостовая датируется 1804 годом (то есть по ней могли ходить в том числе и наполеоновские солдаты) или 1818 годом, когда архитектор Осипом Бове приводил Красную площадь в порядок после наполеоновского нашествия. "Это те самые куски квадратов, которые замечательно видны на гравюрах 20-х годов XIX века, когда Красная площадь предстает как бальный зал, вымощенный паркетом", - уточнил Беляев. Он добавил, что куски мостовой будут сохранять, будет рассматриваться также вариант мощения части Красной площади в этом стиле вокруг памятника.

По словам Беляева, в фундаменте памятника, заложенном в 1931 году, был обнаружен белый камень, который взят из кремлевских построек. "Мы будем изучать камень, сравнивать с тем, что хранится в кладовых Кремля, и со всеми сведениями, которые есть о резьбе таких камней", - сказал он.

Сбор средств и историческая память

Работы по реставрации выполнит Межобластное научно-реставрационное художественное управление, которое стало победителем конкурса, проведенного музеем. Стоимость реставрационных работ составляет 55 млн рублей. В конце августа 2018 года Исторический музей открыл акцию по сбору средств на реставрацию памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому. Жертвователями стали сотни российских граждан, а также граждане стран СНГ, самые крупные пожертвования были сделаны Российским военно-историческим обществом и банком "ПСБ", оставшаяся часть средств, необходимых для реставрации монумента, выделена Министерством культуры РФ.

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков рассказал, что РВИО совместно с Государственным историческим музеем будет проводить целый цикл мероприятий. "Это будут выставки, конференции, круглые столы. Для нас важно, чтобы в народе не забывали подвиг Минина и Пожарского, которые освободили Москву от интервентов", - заметил он.