Развязка уже близко? Каким будет третий сезон "Содержанок"

"Содержанки" по-своему уникальный проект. С одной стороны, он рассказывает о мире светской Москвы, охваченной жаждой гламура, власти и денег, и данный нарратив был бы более актуален скорее в пышущие изобилием двухтысячные, нежели более сдержанные и тревожные десятые. С другой стороны, несмотря на довольно очевидную формулу "богатые тоже плачут" с нарядными женщинами и мужчинами в строгих костюмах в сверкающих лофтах, шоу сразу же привлекло внимание зрителей своей необычной для отечественных сериалов откровенностью. 10 июня на сервисе Start выходит заключительный сезон проекта, который должен расставить все на свои места. Первый сезон "Содержанок", вышедший в 2019 году, также был знаменателен тем, что стал сериальным дебютом для популярного театрального режиссера Константина Богомолова, известного своей экстравагантностью. Он был прекрасно знаком с описываемой в "Содержанках" средой, хотя и держался отстраненно и наблюдал за своими героями, как исследователь за экзотическим зверинцем.

Холодный взгляд Богомолова во втором сезоне сменил более эмоциональный белорусского режиссера Дарьи Жук, которая дебютировала в 2018 году с яркой драмой "Хрусталь". Она не побоялась зайти в клетку к гламурным зверям столицы и попытаться разобраться, что же творится у них внутри

За шестнадцать серий предприимчивая художница из Саратова Даша Смирнова (Софья Эрнст) научилась подчинять себе богатых и влиятельных мужчин и открыла художественную галерею; следователь Лена Широкова (Дарья Мороз), привлеченная роскошью, бросила работу и стала любовницей девелопера Глеба Ольховского (Владимир Мишуков); последнего продолжают подозревать в смерти его жены Алисы (Ольга Сутулова); а бывший муж Широковой Алексей (Семен Штейнберг) успел написать книгу об их отношениях и стать успешным писателем.

Описание Кадр из сериала "Содержанки" © Видеосервис START

В конце второго сезона Ольховский предлагает Лене пожениться и уехать из страны, но она неожиданно для всех сбегает от него в аэропорту. В заключительных сериях создатели обещают, что все секреты будут раскрыты, а "маски — сорваны". Как отметила шоураннер Ирина Сосновая, в продолжении они действительно планируют привести все к какому-то логическому концу: "Когда мы говорим "развязка", мы хотим быть честными со зрителями. В третьем сезоне мы хотим "развязать" все линии и ответить на все вопросы, которые могли возникнуть у зрителей в течение двух сезонов".

Режиссуру третьего сезона доверили Юрию Морозу, известному по сериалам "Каменская" и "Пелагия и белый бульдог". Мороз развил и довел до предела ощущение изолированности героев от внешнего мира: "Когда я стал "въезжать" в тему, мы ездили выбирали натуру вокруг Москвы, смотрели частные поселки, и мне показалось, что эта категория людей, про которых мы рассказываем, живет в замкнутом пространстве. Я про себя назвал его аквариумом. Они живут в закрытых домах, садятся в машину, едут в офис, то есть переезжают из одного аквариума в другой. И у них создается впечатление, что вокруг больше ничего не существует. Поэтому я постоянно снимал в интерьерах. Даже сцены на улице мы на самом деле снимали в торговом центре". По словам режиссера, мир "Содержанок" достаточно агрессивный и токсичный при всем его внешнем блеске, поэтому в сериале присутствует много стекла, неона и бетона.

Описание Кадр из сериала "Содержанки" © Видеосервис START

Раскрепощенной атмосфере сериала способствовал тот факт, что "Содержанки" стали первым проектом, сделанным Start исключительно для показа онлайн. И это сработало! Два сезона набрали 50 миллионов просмотров, а среди самых успешных проектов сервиса "Содержанки" неизменно в первой пятерке. "Я думаю, что "Содержанки" — первопроходцы в нашей индустрии. Так как проект выходит на интернет-платформе, здесь все похоже на жизнь: герои курят, выпивают, занимаются сексом и обладают чертами, которые свойственны живому человеку. Но не ради эпатажа, а чтобы быть правдивыми и убедительными", — подчеркивает Владимир Мишуков. Продолжение сериала останется верным его стилистике, так что вполне стоит ждать еще больше эпатажа и откровенных сцен. При этом третьему сезону нужно будет сделать то, что так и не сделали другие части, — раскрыть имена убийц, поэтому сериал приобрел сильную детективную линию.

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В "Содержанках" снялся практически весь цвет кинотеатральной богемы. Помимо вышеназванных артистов в проекте участвовали Сергей Бурунов, Александр Кузнецов, Петр Скворцов, Александра Ребенок, Ирина Старшенбаум, Любовь Аксенова и Ксения Собчак. В новом сезоне к актерскому составу присоединились Виктория Толстоганова, Сергей Гилев, Александр Горбатов, Светлана Устинова, Антон Севидов из группы Tesla Boy и другие. Создатели пока не раскрывают их роли в сюжете, но уже известно, что Виктория Толстоганова сыграла психотерапевта, к которой ходят одновременно супруги Игорь (Бурунов) и Мила Долгачевы (Марина Зудина). "Мне кажется, это очень актуальная женская линия, в которой героини не конкурируют за внимание, а поддерживают друг друга. Но самым неожиданным для меня как для актрисы стал финал сезона. Думаю, зрители тоже будут удивлены и даже немного шокированы развязкой", — рассказывает Зудина.

Описание Кадр из сериала "Содержанки" © Видеосервис START