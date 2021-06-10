Директор музея "Ясная поляна" уверена, что столетие усадьбы привлечет туристов в регион

ТАСС, 10 июня. Мероприятия, которые пройдут в рамках столетнего юбилея тульского музея-усадьбы "Ясная поляна", станут катализатором для туристического потока в регион. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразила директор музея Екатерина Толстая.

"Столетие музея привлечет дополнительных посетителей. Для того, чтобы посетителям было интересно, мы открываем выставку под открытым небом, доступную всем, кто гуляет по территории усадьбы, она расскажет о столетней истории. Безусловно, все те наши мероприятия, которые запланированы на этот год, и конференции, и детские чтения, и писательские встречи, все они привлекают людей. Это дает толчок для развития туризма", - сказала она.

Директор пояснила, что выставка, которая откроется 10 июня, будет работать до октября. "Любой желающий сможет посмотреть и изучить всю столетнюю историю музея, тех интересных гостей, которые приезжали в усадьбу, как усадьба пережила в годы становления Гражданскую войну, Великую Отечественную войну", - добавила Толстая.

Планируется, что на территории музея будет заложена временная капсула для музейщиков 2121 года. "Я поймала себя на мысли, что мне было бы важно получить послание от музейщиков, которые были у основания музея в 1921 году, подумала, что через 100 лет людям будет тоже интересно узнать о том, как мы жили, работали, как любили "Ясную поляну", поэтому родилась идея такого послания потомкам - музейщикам 2121 года", - сказала директор. Она поделилась, что авторы послания выражают надежду, что "Ясная поляна" сохранит свой мемориальный облик, но в то же время будет жить и развиваться.

Толстая рассказала о международном съезде Толстых, который не состоялся в 2020 году из-за пандемии коронавируса и был перенесен на 2021 года. Собеседница агентства сообщила, что в этом году мероприятие также не состоится в связи со сложностью оформления виз. "Мы решили, что вернемся к традиции, съезд проходит каждые два года - в четные года, надеемся, что пандемия позволит нам всем собраться в "Ясной поляне" в 2022 году", - заметила она.

Помощник президента РФ по культуре Владимир Толстой проинформировал, что мероприятия, посвященные юбилею, будут проходить в течение всего года, но наиболее насыщенным окажется июнь. Он отметил, что 10 июня откроется музейный квартал в Туле - филиал "Ясной поляны", вскоре будет открыт музей писателя в Крапивне (Тульская область), а с 24 по 27 июня пройдет масштабный театральный фестиваль "Толстой", пятый по счету. Толстой рассказал также, что в этом году впервые состоится Школа литературных критиков имени советского и российского литературоведа и писателя Валентина Курбатова. "Она пройдет в Ясной поляне в конце августа, как и традиционные писательские встречи", - сказал он.