Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Организаторы музыкального фестиваля "Нашествие" перенесли мероприятие на 2022 год по требованию Роспотребнадзора.

"Решение о переносе "Нашествия" на 2022 год было принято только что на совещании организаторов фестиваля с правительством Московской области. Роспотребнадзор считает проведение фестиваля в складывающейся ситуации с заболеваемостью COVID-19 невозможным", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в Facebook организаторов.

Фестиваль пройдет в следующем году 29-31 июля в Серпухове. Ранее организаторы планировали пускать зрителей на мероприятие только с отрицательным ПЦР-тестом или паспортом вакцинации.

25 июня заработает автоматизированный сервис по возврату билетов или их переоформлению.