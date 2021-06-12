"Хор Турецкого" открыл фестиваль "Столица закатов" в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июня. /ТАСС/. Фестиваль "Столица закатов" - одно из главных событий программы празднования 800-летия Нижнего Новгорода - открылся в День России на Нижневолжской набережной, передает корреспондент ТАСС.

"Столица закатов" - это уже пошло в массы. Мне пишут СМС из Москвы, Питера: "Мы едем смотреть к вам закаты", а теперь приедут еще и на фестиваль "Столица закатов". Он будет абсолютно разный, такой как Нижний Новгород, мы впитываем в себя все, что есть в России: и современное искусство, и традиционное, и классику, и рейв", - сказал губернатор Глеб Никитин.

Открытая сцена фестиваля, установленная на набережной с живописным видом на стрелку Волги и Оки, собрала несколько тысяч нижегородцев и гостей города, несмотря на шедший временами дождь. Концертную программу открыли нижегородские музыканты - группа Maple Season и электронный дуэт Going Deeper, который также специально написал гимн фестиваля - во время исполнения композиции зрители зажгли фонарики.

Хедлайнером первого дня "Столицы закатов" стал "Хор Турецкого". Первой же песней, которую исполнил коллектив, стала "Нижегородская лирическая", посвященная городу.

"Моя мама была медсестрой в эвакогоспитале во время войны и привезла меня сюда первый раз в семь лет - и я с тех пор полюбил этот прекрасный исторический город. Я считаю, это великолепная идея - устроить здесь фестиваль закатов. "Под городом Горьким, где ясные зорьки" (строка из песни "Сормовская лирическая" композитора Бориса Мокроусова на стихи Евгения Долматовского - прим. ТАСС), а где ясные зорьки, там и закаты прекрасные", - сказал журналистам народный артист России Михаил Турецкий.

Он отметил хорошую организацию фестиваля, который, по его словам, поможет привлечь в Нижний Новгород туристов. "Здесь Волга, Ока, ландшафт невероятный. И совершенно невероятная идет работа по благоустройству города. Я уверен, что через два месяца здесь все засверкает новыми гранями", - добавил Турецкий.

Финалом первого дня фестиваля стало пиротехническое шоу, представленное командой "Салют 52" из Нижнего Новгорода, которая является победителем XII Международного фестиваля фейерверков "Серебряная ладья" и IV Международного фестиваля фейерверков "Зажигаем звезды".

По словам организаторов, фестивальные концерты будут проходить в Нижнем Новгороде в течение лета. На ближайшем из них, 19 июня, выступит Леонид Агутин.

Празднование 800-летия

Кроме фестиваля, в День России в Нижнем Новгороде прошли и другие события, посвященные юбилею города. В здании усадьбы Рукавишниковых губернатор Глеб Никитин вручил первые медали "В память 800-летия Нижнего Новгорода", указ об учреждении медали подписал в марте 2021 года президент РФ Владимир Путин. Нижний Новгород стал четвертым городом России, удостоенным этой чести, после Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Награду получили 17 нижегородцев - это ветераны Великой Отечественной войны, представители ветеранских организаций, политические и общественные деятели.

"Невозможно себе представить историю России без Нижнего Новгорода, который в этом году отметит 800-й день рождения. В разные эпохи на благо нашей родины служили нижегородские воины, религиозные подвижники, работали изобретатели, купцы, ученые и спортсмены, простые труженики и яркие творцы", - сказал Никитин.

Одним из центральных событий праздничного дня стало открытие колокольни Спасо-Преображенского собора на территории Нижегородского кремля. Сам кафедральный собор, который был построен в XVII веке в юго-восточной части кремля рядом со старой церковью, был уничтожен в 1929 году. Археологи смогли установить, где находилось здание колокольни собора, ее восстановление началось в 2020 году.

Еще одним знаковым объектом, который откроют к 800-летию Нижнего Новгорода, станет памятник Александру Невскому, 800-летие со дня рождения которого также отмечают в 2021 году. Шестиметровую конную скульптуру князя установят у кафедрального собора на нижегородской Стрелке, которую, по словам Никитина, ждет перезагрузка. Живописное место города у слияния Волги и Оки фактически было недоступно для горожан последние 80 лет. Стрелка станет новым местом отдыха, а стоящие на ней пакгаузы превратятся в концертный зал. Променад дополнит новая Окская набережная, доминантой которой станет памятник благоверному князю.