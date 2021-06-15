Умерла актриса Лиза Бейнс, сыгравшая в "Исчезнувшей", "Стрекозе" и "Писателях свободы"

ТАСС, 15 июня. Американская актриса Лиза Бейнс, исполнившая роль матери главной героини в фильме "Исчезнувшая" (Gone Girl, 2014), умерла из-за черепно-мозговой травмы, полученной в результате наезда двухколесного транспортного средства в Нью-Йорке. Об этом со ссылкой на ее менеджера Дэвида Уильямса в понедельник сообщило нью-йоркское подразделение телекомпании NBC.

По сведениям агента, 4 июня актрису сбил незвестный на электросамокате или мотоцикле, когда она переходила проезжую часть.

"Мы очень огорчены трагической и бессмысленной смертью Лизы. Она была женщиной с великой силой духа, доброй и щедрой, преданной своей работе", - цитирует телеканал заявление представителя Бейнс.

Как отмечает NBC, личность преступника пока не установлена.

Бейнс родилась в штате Огайо в 1955 году. Начала свою актерскую карьеру в середине 1980-х годов, сыграла в более чем 80 картинах, в том числе в "Отель Нью-Хэмпшир" (The Hotel New Hampshire, 1984), "Молодые стрелки" (Young Guns, 1988), "Стрекоза" (Dragonfly, 2002), "Писатели свободы" (Freedom Writers, 2014), сериале "Отчаянные домохозяйки" (Desperate Housewives, 2002-2012) и многих других лентах.