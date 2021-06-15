Фильм "Память" Владлены Санду получил грант €40 тыс. от фонда IDFA Bertha Fund Europe

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российский документальный фильм "Память", над которым работает режиссер Владлена Санду, получил грант в размере €40 тыс. от европейского фонда IDFA Bertha Fund Europe. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Роскино".

Картина "Память" является автобиографическим полнометражным дебютом Санду, которая ранее удостоилась кинопремий за документальные короткометражки "Святый Боже", "Восемь картин из жизни Насти Соколовой" и детективный сериал "Идентификация". Режиссер, пережившая войну в Чечне, изучает свои воспоминания и трансформирует их с помощью киноискусства. Половина фильма была отснята на 16-миллиметровую пленку в Чечне этой весной.

"Полнометражный документальный фильм российского режиссера Владлены Санду "Память" получил грант в размере €40 тыс. от европейского фонда IDFA Bertha Fund Europe в категории "Международная копродукция". Теперь "Память" официально является совместным проектом России, Нидерландов, Косово и Франции", - рассказали в пресс-службе.

Фильм стал одной из шести картин, которые фонд отобрал из 36 проектов в апреле 2021 года. Ранее он также участвовал в секции копродукции на международном онлайн-рынке контента Key Buyers Event: Digital.

"Помимо гранта, проект получит содействие отдела поддержки кинематографистов IDFA и в течение года сможет пользоваться привилегиями закрытого профессионального сообщества IDFA", - добавили в пресс-службе.

Продюсерами проекта стали директор и основатель московской кинокомпании Mimesis Янна Буряк, Раймонд ван дер Каай и Кирси Сайволсалми из Нидерландов, Эролл Билибани из Косово и Карим Аитуна из Франции.