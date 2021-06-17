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Умер заслуженный артист России Андрей Егоров

Актеру было 50 лет
Андрей Егоров Пресс-служба центрального академического театра Российской армии
Описание
Андрей Егоров
© Пресс-служба центрального академического театра Российской армии

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Заслуженный артист России, актер Центрального академического театра Российской армии Андрей Егоров умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщается в четверг на сайте театра.

"Сегодня, 17 июня 2021 года, на 51-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный артист России, актер Центрального академического театра Российской армии Андрей Павлович Егоров", - говорится в сообщении.

Андрей Егоров исполнил более 20 ролей в Театре армии. Последние годы был занят в спектаклях "Красное колесо", "Судьба одного дома", "Барабанщица". Также снимался в различных фильмах и телесериалах, таких как "Смерш", "Жених", "Оптимисты" и др.

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