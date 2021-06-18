Худрук МХАТа считает, что эксперимент с приглашением Бузовой в спектакль удался

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Художественный руководитель МХАТа им. М. Горького Эдуард Бояков считает, что эксперимент с приглашением в постановку "Чудесный грузин" на одну из ролей певицы Ольги Бузовой удался. Об этом он заявил журналистам в пятницу.

"Мы часто вспоминаем работу Константина Станиславского над текстом Льва Толстого, где ему была нужна настоящая русская бабка. Не могли прекрасные актрисы Серебряного века сыграть русскую бабку, и он позвал. Эксперимент не удался, но это нашло отражение в его творческом пути", - рассказал Бояков.

Отвечая на вопрос ТАСС, удался ли "эксперимент" в случае с Бузовой, он сказал: "Конечно, удался. И театр это чувствует, и зрители. Стоячие овации были после каждого из двух спектаклей. Это снимает все вопросы".

Худрук театра подчеркнул, что все дело в амплуа, в роли, которую действительно должен сыграть непрофессиональный актер.

Он добавил, что он не исключает, что при необходимости театр пригласит на одну из ролей медийную личность. "Это естественный момент, никто нам не запретит снова об этом подумать. Но это не основная деятельность театра", - отметил он.

Премьерные показы спектакля Ренаты Сотириади об Иосифе Сталине прошли 11 и 12 июня. Следующие представления запланированы на 17 и 18 сентября. Как заявлял худрук театра, благодаря этому спектаклю МХАТ "хайпанул".