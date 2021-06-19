Российский фильм "Совесть" завоевал три награды на Шанхайском кинофестивале

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российский фильм-драма "Совесть" режиссера Алексея Козлова завоевал три награды на Шанхайском кинофестивале. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе проекта.

Фильм получил "Золотые кубки" за выдающиеся художественные достижения, операторскую работу и сценарий.

"Мы, конечно, не ожидали, что получим сразу три награды. Девять стран, тринадцать картин в основном конкурсе, и всего восемь номинаций. Считайте, что мы забрали почти половину призов. Такое бывает редко. Тема совести, а именно она в центре нашего сюжета, оказалась востребованной, что очень важно", - сказал режиссер фильма Алексей Козлов.

События фильма разворачиваются в Петрограде в 1920-е годы. Следователь Борис Летуш (Владислав Комаров) бессилен перед окружающим его беззаконием. Чашу его терпения переполняет убийство брата - он намерен любой ценой провести честное расследование, но конфликт с системой вынуждает героя пойти против своей совести. Роли в проекте также исполняют Александр Кононец, Василий Щипицын и другие.

Шанхайский международный кинофестиваль (SIFF) существует с 1993 года. В разные программы смотра этого года включены также российские картины "Общага" Романа Васьянова, "Доктор Лиза" Оксаны Карас, "Искренне ваша" Игоря Багатурия и якутский триллер "Иччи" Костаса Марсаана.