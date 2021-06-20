В Москве назвали лауреатов премии "Лицей" для молодых прозаиков и поэтов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Имена лауреатов премии "Лицей" для молодых прозаиков и поэтов назвали в воскресенье на фестивале "Красная площадь".

В номинации "Проза" победители - Иван Купреянов, Михаил Бордуновский и Сорин Брут. Лауреатами в номинации "Проза" стали Катя Кожевина за роман "Лучшие люди города", Ислам Ханипаев (повесть "Типа я"), Таша Соколова за сборник рассказов "Дневник волонтерки" и Екатерина Макарова (повесть "Цветущий кориандр").

Председатель наблюдательного совета премии, глава Российского книжного союза Сергей Степашин отметил, что во время изоляции подскочило количество читающих людей и это действительно очень важно. "Так что совет авторам - пишите больше!", - сказал он.

В свою очередь посол Республики Корея в России Ли Сок Пэ отметил, что премия стала отличным примером взаимодействия между Россией и Кореей. "Я надеюсь, что в дальнейшем благодаря этой премии между двумя нашими странами расширятся точки соприкосновения, культурного обмена и сотрудничества в сфере литературы", - указал он.

Общий призовой фонд премии - 4,8 млн рублей. В жюри премии вошли знаменитые российские прозаики, поэты и литературоведы - Леонид Юзефович, Герман Садулаев, Татьяна Вольтская, Ирина Богатырева, Сергей Носов, Кирилл Анкудинов, Андрей Лазарчук.

Учредителями премии выступают южнокорейская группа компаний "Лотте" в России, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Литературный институт им. Горького, Российский книжный союз и др.