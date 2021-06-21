Группа "Кино" планирует отметить 60-летие со дня рождения Цоя концертом в Петербурге

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Воссоединившаяся группа "Кино" даст концерт в честь 60-летия со дня рождения своего фронтмена Виктора Цоя (1962-1990) 21 июня 2022 года на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе коллектива.

"21 июня 2022 года группа "Кино" сыграет большой концерт в честь 60-летия Виктора Цоя. Шоу пройдет на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге, - сообщили организаторы. - Суть и концепция концерта остается прежней - оригинальный вокал Виктора Цоя, участники "Кино": Александр Титов, Игорь Тихомиров и Юрий Каспарян, видеоряд, свет и прочие спецэффекты, которые так всем понравились".

В коллективе отметили, что столь крупная площадка сможет вместить всех желающих даже при сохранении ограничений по заполняемости, связанных с пандемией коронавируса. "Шоу возрожденного "Кино" требует масштаба, поэтому мы выбрали самую большую площадку в городе", - пояснили в пресс-службе.

Группа "Кино" была основана в 1982 году в Ленинграде. Лидером и автором большинства песен коллектива, включая "Звезда по имени Солнце", "Хочу перемен", "Группа крови", "Дальше действовать будем мы" и других, был Виктор Цой.

Цой погиб в автокатастрофе, когда возвращался с рыбалки во время отдыха в Латвии. Находясь за рулем автомобиля "Москвич-2141", он не справился с управлением. Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, двигавшимся ему навстречу. 19 августа 1990 года Цой был похоронен на Богословском кладбище в Ленинграде. После его гибели группа распалась.

Музыканты "Кино" объявили о воссоединении в конце 2019 года. В мае 2021 года они провели серию концертов в Москве и Санкт-Петербурге.