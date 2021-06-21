Фильмы о депортации народов Кавказа и будущем чемпионе победили на кинофоруме в КЧР

ЧЕРКЕССК, 21 июня. /ТАСС/. Северо-Кавказский молодежный кинофорум впервые прошел в Карачаево-Черкесии. Победителями и обладателями грантов стали картина о мечтающем стать чемпионом подростке "Учитель. Тренер. Брат" и фильм о депортации народов Кавказа "Письмо", сообщили в понедельник в Министерстве культуры КЧР.

"Победители Северо-Кавказского питчинга дебютантов: "Учитель. Тренер. Брат", автор сценария, режиссер и продюсер Ислам Ханипаев. Игровое полнометражное кино, Махачкала. Проект получает 500 тыс. рублей от Союза кинематографистов России и Фонда президентских грантов, продюсерскую разработку от компании "Ника", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что победителем питчинга также стал исторический фильм Александра Родина и Амура Амерханова о депортации народов Кавказа во время Великой Отечественной войны "Письмо". Продюсерскую поддержку от кинокомпании "Хорошо продакшн" получит картина "Стрим" Ибрагима Аджакавова о том, как два стримера попадают в реальные военные действия. Газпром-медиа проведет редакторскую разработку истории о двух пожилых горцах "Время собирать камни", автором которой является Урузмаг Засеев. Техническую поддержку от компании Canon и продюсерскую поддержку от киностудии СТАЯ.DOC получит документальный фильм о хореографе Эдуарде Хугаеве, автор сценария и режиссер Нану Тлисов.

Северо-Кавказский молодежный кинофорум прошел в Черкесске 18-21 июня. Питчинг дебютантов с призовым фондом в 1 млн рублей стал ключевым событием форума. Гранты получают проекты, съемки которых пройдут на территории региона. Всего для участия в питчинге было подано более 95 проектов, из них в шорт-лист было отобрано 13 проектов, которые были представлены на защите перед экспертным советом.

Всероссийский молодежный кинофорум в течение 2021 года планируется провести в 13 регионах страны, его ключевым событием станет всероссийский питчинг дебютантов с призовым фондом в 20 млн рублей. В программе форума презентации региональных кинокомиссий и киностудий, показы дебютных и региональных фильмов для специалистов индустрии, мероприятия образовательной программы, мастер-классы.

Организаторами мероприятия стали Союз кинематографистов России, его молодежный центр, а также Национальный фонд поддержки правообладателей. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.