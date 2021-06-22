Гендиректора Бахрушинского музея назначили президентом учреждения

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина Дмитрий Родионов назначен на пост президента учреждения. На должность директора назначена его первый заместитель Кристина Трубинова, сообщили во вторник в пресс-службе Министерства культуры РФ.

"Бывший генеральный директор Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина Дмитрий Родионов назначен президентом учреждения. В новой должности он продолжит курировать научно-исследовательскую работу, займется организацией и проведением симпозиумов и конференций, комплектованием фондов, налаживанием межмузейных связей", - сказали в пресс-службе.

Кристина Трубинова, занявшая должность гендиректора, работала ранее первым заместителем руководителя учреждения на протяжении последних двух лет. В Минкультуры отметили, что в обязанность генерального директора будет входить обеспечение технической работы музея и поддержание необходимых условий для реализации актуальных выставочных проектов. "Кадровые изменения должны обеспечить преемственность в развитии учреждения, его филиалов и раскрытию туристического потенциала музея", - подчеркнули в пресс-службе.

Планируется, что Бахрушинский музей станет научно-методическим центром по работе с театральными музеями и архивами театров страны. Для этого будет организована Ассоциация театральных музеев России и театров, обладающих музейными коллекциями.

Будут развиваться в том числе межрегиональные проекты. Среди них - проект "Театральный универсум", объединяющий выставочные программы с показом спектаклей, Бахрушинский благотворительный фестиваль, премия в области литературы о театре "Театральный роман" и другие.

Родионов занимал пост гендиректора музея с 2007 года. Выступил инициатором, куратором, автором многих тематических выставок, среди которых "Архитектура пламени" (2012), посвященные юбилярам В. Маторину, Ю. Соломину, Ю. Григоровичу, "Избранное. О творчестве Д. Боровского" (2009), "Из коллекции театрального Версаля на Зацепе" (2009), "Театральный костюм на рубеже веков: 1990-2015" (2015), "Прорыв. Русское театрально-декорационное искусство на рубеже веков" (2016), "ТЕАТР. RUS" (2019) и других.

Член Союза театральных деятелей России, член жюри Национальной театральной премии "Золотая маска" (2005, 2018), лауреат премии Станиславского, почетный член Российской академии художеств.