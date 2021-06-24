Графские гаджеты и импортные "толстовки". Незаметные экспонаты "Ясной Поляны"

82-летний Толстой ночью "в сопровождении доктора Маковицкого неожиданно покинул Ясную Поляну и уехал". С такой формулировкой уже на следующий день, 29 октября 1910 года, стали поступать срочные телеграммы из Тулы в Санкт-Петербургское телеграфное агентство (так в те годы назывался ТАСС). Эту новость перепечатывали газеты, о случившемся стало известно и за пределами России. После смерти Толстого восстанавливать детали этих событий пришлось по воспоминаниям тех, кто находился рядом с писателем в его последние дни.
Одним из источников стали воспоминания семейного врача Толстых Душана Петровича Маковицкого. Из них узнали, что, когда Толстой ночью вышел из дома, он заблудился в яблоневом саду и потерял шапку, искал ее с электрическим фонариком, но так и не смог найти.
— Мы не знаем точно, какая именно это была шапка, потом Душан Петрович дал ему другую, но электрический фонарик, предположительно английского производства, сохранился, — рассказывает заведующая отделом стационарных выставок музея-усадьбы Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" Валентина Миляева.
Толстого часто представляют в виде босоногого старца или простого пахаря. Однако этот образ во многом был сформирован помимо воли писателя, который всегда оставался барином — любил хорошо одеваться и пользоваться самыми современными аксессуарами. И электрический фонарик — далеко не единственный графский гаджет. Эти предметы обычно остаются вдали от основной линии туристского внимания, но позволяют понять, каким на самом деле был "матерый человичище" и что послужило популяризации образа "пахаря" в широком общественном сознании.
— Создавая выставку, мы хотели показать одежду писателя, какие-то бытовые предметы с целью развенчать миф о том, что Толстой ходил босой в крестьянской одежде, что не совсем соответствует действительности, — говорит Миляева. — Мы хотим представить то, что обычно скрыто от глаз посетителей дома Толстого, поскольку там, по сути, показаны два предмета одежды — это блуза Толстого и халат, они выставлены в спальне, а все остальное находится в комнате личных вещей, их практически никто не видит.
Гаджеты великого старца
Ясная Поляна — усадьба в Щекинском районе Тульской области, где 28 августа (9 сентября) 1828 года родился Лев Толстой. Леса, парки, сады в усадьбе выдающегося писателя вместе с другими мемориальными объектами перешли под охрану государства 100 лет назад. В 1921 году, 10 июня, было подписано постановление ВЦИК, согласно которому Ясную Поляну объявили национальной собственностью РСФСР. В 1986 году яснополянский музей получил статус Государственного мемориального и природного заповедника, в 1993 году — статус объекта культуры особо важного значения.
В доме Толстого сохранилось много письменных принадлежностей, некоторые из них он брал с собой в последнюю поездку и пользовался ими. Например, графитный карандаш, изготовленный в конце XIX века австрийской фирмой Koh-I-Noor. Он не совсем обычный — у него есть металлический наконечник с небольшой шайбочкой: она, как пуговица, фиксировала карандаш в петлице накладного кармана на блузе. Есть карандаш в латунном футляре, тоже импортный, как и самопишущее перо — перьевая ручка с резервуаром для чернил, изготовленная в Нью-Йорке. Это были своего рода гаджеты того времени, ими писатель интересовался, приобретал сам, что-то получал в подарок. Например, Томас Эдисон преподнес Толстому мимеограф — прибор для размножения рукописного и машинного текста и фонограф — первый прибор для записи и воспроизведения звука, благодаря чему сохранились восковые валики с записями голоса Льва Николаевича.
Еще один источник информации о событиях октября 1910-го — альбом "Последние дни Толстого" с иллюстрациями художника Владимира Россинского, он был знаком с дочерью писателя Александрой Львовной и сделал этот альбом в 1911 году. На одной из иллюстраций изображен отъезд Толстого из дома — кучер держит факел, он сохранился в усадьбе и теперь представлен на выставке. На рукоятке около метра длиной находится металлическая емкость для горючего, сверху — фитиль. В одной из витрин поместили башлык — суконный остроконечный капюшон на случай непогоды, его можно увидеть на Толстом на хроникальных кадрах.
Босой, но все же барин
В фондах музея-усадьбы "Ясная Поляна" находится около 40 тыс. единиц хранения — это и мебель, и посуда, и книги, и одежда. Но из них предметов, которыми писатель пользовался в повседневной жизни, около 700, то есть менее 2%.
— Что касается одежды — думаю, порядка 50–70 единиц точно есть, не считая повторяющихся блуз, потому что они похожи одна на другую, и их сохранилось около 15–20 штук, — говорит Миляева, отмечая, что эти вещи во многом характеризуют Толстого, прежде всего его аристократичность, желание, говоря современным языком, выглядеть стильно.
Например, в фондах музея есть такая вещица, как фиксатуар — скрепляющая помада, которой Лев Николаевич мазал бороду, чтобы она была уложена красиво. Сохранились флаконы от одеколонов. У него была коллекция достаточно дорогой обуви ручной работы, тулуп высокого качества из овцы романовской породы, медвежья шуба, которую он приобрел на гонорар от романа "Анна Каренина".
— Выставка "Комильфо / не комильфо" сменная, и вот одну из ее частей мы хотим посвятить "Анне Карениной", потому что Толстой много внимания в этом романе уделял описанию одежды. Для него самого период написания романа был переходным в плане одежды: в свет он выходил в сюртуке, который, кстати, у нас сохранился, а дома ходил в более удобных блузах, в домотканых штанах, — рассказывает Миляева.
Какую-то часть блуз — рубашек, которые позднее получили название "толстовки", шила супруга писателя Софья Андреевна, но также их и покупали, опять же западного производства, о чем говорят сохранившиеся этикетки. Несмотря на внешнюю простоту кроя (за основу взята косоворотка), эти блузы изготовлены из качественного сукна, далеко не дешевого шелка-сырца, отделаны изящными строчками, пуговицами из перламутра.
Образ Толстого в простой, почти крестьянской одежде во многом сформировали его современники, которые хотели видеть писателя максимально приближенным к народу не только взглядами на мироустройство, но и внешне.
— Еще сыграла роль картина Ильи Репина, на которой Толстой изображен босым, на что сам Лев Николаевич обиделся, потому что он все же граф. И сын писателя Илья Львович писал, что отец "несмотря на его рабочую блузу, которую он неизменно носил, несмотря на его полное пренебрежение ко всем предрассудкам барства, он барином был, и барином остался до самого конца своих дней <…>. Под словом "барство" я разумею <…> утонченность манер, внешнюю опрятность и в особенности тонкое понимание чувства чести".
То, что сохранились вещи, которые были при Толстом в последние дни его жизни или оставались в усадьбе, нет ничего удивительного, потому что Софья Андреевна и другие члены семьи прикладывали много усилий для этого.
— Когда у нее после смерти Льва Николаевича прошло шоковое, тяжелое эмоциональное состояние, она начала организовывать хранительскую деятельность, понимая и планируя, что в усадьбе все-таки будет создан музей. Она вела подробные описи, куда вносила каждый предмет, а если знала, то записывала и истории, связанные с этим предметом. Помогала ей дочь Александра Львовна, которая очень много сделала для становления музея, — добавила Миляева.
"Экспонаты за спиной"
Дом Толстого — сердце музея-усадьбы, в нем Лев Николаевич прожил более полувека, абсолютно все, что сейчас там находится, — подлинное. Мебель, книги, картины, предметы быта принадлежали семье писателя, что-то даже его предкам, а обстановка соответствует 1910 году — последнему в жизни Толстого. Но во время экскурсий далеко не все экспонаты видны посетителям, некоторые предметы остаются в прямом и переносным смысле незаметными, например, оказываются за открытыми в комнату дверями или в той части, куда проходить не разрешается.
В год 100-летия музея-усадьбы нашли решение этой проблемы — создали интернет-проект "Экспонаты за спиной", он состоит из десяти видеороликов. Например, показан шахматный стол Толстого, расположенный в зале за обеденным столом, фигурки лежат в выдвижных ящиках, посетители их не видят. В усадьбе сохранилось несколько наборов шахмат, которыми играл писатель, и планируется показать их в рамках выставки "Комильфо / не комильфо".
— На выставке покажем и некоторые вещи Софьи Андреевны — например, ее швейную машинку, кстати, тоже импортную — английской фирмы Wheeler & Wilson, эту машинку мало кто видел, она стоит в ее комнате, но туда тоже не все посетители музея попадают, — добавила Миляева.
В интернет-проекте рассказывают про бюст Толстого работы Паоло Трубецкого и про картины кисти Ивана Похитонова — "Место, где зарыта зеленая палочка" и "Дубы в Чепыже". Эти две небольшие живописные работы находятся в гостиной, обычно, когда двери открывают, их практически не видно посетителям. Еще один "незаметный экспонат" — литография с картины Репина "Пахарь. Л.Н. Толстой на пашне".
Издание этой литографии вызвало недовольство семьи писателя. Софья Толстая в сентябре 1887 года в письме художественному и музыкальному критику Владимиру Стасову отмечала, что следует "рисунок этот не выставлять на публику, не распространять и не продавать". И у самого Льва Николаевича были сомнения, он считал, что "картинка вызвала бы внимание ко мне и последствия его — брань", однако позже, чтобы не расстроить Репина, с которым был в дружеских отношениях, он дал согласие на тиражирование литографии.
Непростую реакцию Толстого — сожаление о том, что он так и не смог достичь той простоты и равнодушия к предметам одежды, которые ему приписывали, — вызвала известная фотография, на которой он стоит в одежде странника — в поддевке и сумкой за плечами, приводит пример Миляева. Кстати, доподлинно неизвестно, сам ли писатель изображен на ней или другой человек, очень похожий, хотя у его личного секретаря Николая Гусева указано — "снимок с него". Толстой, посмотрев на фотографию в газете "Уссурийская молва", по воспоминаниям Гусева, задумчиво отметил: "Как хорошо бы, кабы Лев Николаевич был таким".
Алексей Шершнев