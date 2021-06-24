Графские гаджеты и импортные "толстовки". Незаметные экспонаты "Ясной Поляны"

В ночь на 28 октября 1910 года Лев Толстой тайно уехал из Ясной Поляны. Среди наскоро собранных вещей, которые уместились в один чемодан и узел, была в основном одежда — например, башлык на случай непогоды, графитный карандаш, английский фонарик на батарейках. Эти предметы из фондов музея "Ясная Поляна" впервые более чем за 110 лет вывезли за ее пределы, чтобы представить на выставке "Комильфо / не комильфо" в недавно открывшемся филиале музея в Туле

82-летний Толстой ночью "в сопровождении доктора Маковицкого неожиданно покинул Ясную Поляну и уехал". С такой формулировкой уже на следующий день, 29 октября 1910 года, стали поступать срочные телеграммы из Тулы в Санкт-Петербургское телеграфное агентство (так в те годы назывался ТАСС). Эту новость перепечатывали газеты, о случившемся стало известно и за пределами России. После смерти Толстого восстанавливать детали этих событий пришлось по воспоминаниям тех, кто находился рядом с писателем в его последние дни. Одним из источников стали воспоминания семейного врача Толстых Душана Петровича Маковицкого. Из них узнали, что, когда Толстой ночью вышел из дома, он заблудился в яблоневом саду и потерял шапку, искал ее с электрическим фонариком, но так и не смог найти. — Мы не знаем точно, какая именно это была шапка, потом Душан Петрович дал ему другую, но электрический фонарик, предположительно английского производства, сохранился, — рассказывает заведующая отделом стационарных выставок музея-усадьбы Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" Валентина Миляева. Толстого часто представляют в виде босоногого старца или простого пахаря. Однако этот образ во многом был сформирован помимо воли писателя, который всегда оставался барином — любил хорошо одеваться и пользоваться самыми современными аксессуарами. И электрический фонарик — далеко не единственный графский гаджет. Эти предметы обычно остаются вдали от основной линии туристского внимания, но позволяют понять, каким на самом деле был "матерый человичище" и что послужило популяризации образа "пахаря" в широком общественном сознании. — Создавая выставку, мы хотели показать одежду писателя, какие-то бытовые предметы с целью развенчать миф о том, что Толстой ходил босой в крестьянской одежде, что не совсем соответствует действительности, — говорит Миляева. — Мы хотим представить то, что обычно скрыто от глаз посетителей дома Толстого, поскольку там, по сути, показаны два предмета одежды — это блуза Толстого и халат, они выставлены в спальне, а все остальное находится в комнате личных вещей, их практически никто не видит. Гаджеты великого старца Ясная Поляна — усадьба в Щекинском районе Тульской области, где 28 августа (9 сентября) 1828 года родился Лев Толстой. Леса, парки, сады в усадьбе выдающегося писателя вместе с другими мемориальными объектами перешли под охрану государства 100 лет назад. В 1921 году, 10 июня, было подписано постановление ВЦИК, согласно которому Ясную Поляну объявили национальной собственностью РСФСР. В 1986 году яснополянский музей получил статус Государственного мемориального и природного заповедника, в 1993 году — статус объекта культуры особо важного значения.

Описание Графитный карандаш, конец XIX века, Австрия © Алексей Шершнев/ТАСС

В доме Толстого сохранилось много письменных принадлежностей, некоторые из них он брал с собой в последнюю поездку и пользовался ими. Например, графитный карандаш, изготовленный в конце XIX века австрийской фирмой Koh-I-Noor. Он не совсем обычный — у него есть металлический наконечник с небольшой шайбочкой: она, как пуговица, фиксировала карандаш в петлице накладного кармана на блузе. Есть карандаш в латунном футляре, тоже импортный, как и самопишущее перо — перьевая ручка с резервуаром для чернил, изготовленная в Нью-Йорке. Это были своего рода гаджеты того времени, ими писатель интересовался, приобретал сам, что-то получал в подарок. Например, Томас Эдисон преподнес Толстому мимеограф — прибор для размножения рукописного и машинного текста и фонограф — первый прибор для записи и воспроизведения звука, благодаря чему сохранились восковые валики с записями голоса Льва Николаевича.

Описание Рисунок из альбома "Последние дни Толстого" 1911 года, электрический фонарик и башлык, принадлежавшие Льву Толстому © Алексей Шершнев/ТАСС

Еще один источник информации о событиях октября 1910-го — альбом "Последние дни Толстого" с иллюстрациями художника Владимира Россинского, он был знаком с дочерью писателя Александрой Львовной и сделал этот альбом в 1911 году. На одной из иллюстраций изображен отъезд Толстого из дома — кучер держит факел, он сохранился в усадьбе и теперь представлен на выставке. На рукоятке около метра длиной находится металлическая емкость для горючего, сверху — фитиль. В одной из витрин поместили башлык — суконный остроконечный капюшон на случай непогоды, его можно увидеть на Толстом на хроникальных кадрах. Босой, но все же барин В фондах музея-усадьбы "Ясная Поляна" находится около 40 тыс. единиц хранения — это и мебель, и посуда, и книги, и одежда. Но из них предметов, которыми писатель пользовался в повседневной жизни, около 700, то есть менее 2%. — Что касается одежды — думаю, порядка 50–70 единиц точно есть, не считая повторяющихся блуз, потому что они похожи одна на другую, и их сохранилось около 15–20 штук, — говорит Миляева, отмечая, что эти вещи во многом характеризуют Толстого, прежде всего его аристократичность, желание, говоря современным языком, выглядеть стильно. Например, в фондах музея есть такая вещица, как фиксатуар — скрепляющая помада, которой Лев Николаевич мазал бороду, чтобы она была уложена красиво. Сохранились флаконы от одеколонов. У него была коллекция достаточно дорогой обуви ручной работы, тулуп высокого качества из овцы романовской породы, медвежья шуба, которую он приобрел на гонорар от романа "Анна Каренина".

Описание Экспонаты выставки "Комильфо / не комильфо" © Алексей Шершнев/ТАСС

— Выставка "Комильфо / не комильфо" сменная, и вот одну из ее частей мы хотим посвятить "Анне Карениной", потому что Толстой много внимания в этом романе уделял описанию одежды. Для него самого период написания романа был переходным в плане одежды: в свет он выходил в сюртуке, который, кстати, у нас сохранился, а дома ходил в более удобных блузах, в домотканых штанах, — рассказывает Миляева. Какую-то часть блуз — рубашек, которые позднее получили название "толстовки", шила супруга писателя Софья Андреевна, но также их и покупали, опять же западного производства, о чем говорят сохранившиеся этикетки. Несмотря на внешнюю простоту кроя (за основу взята косоворотка), эти блузы изготовлены из качественного сукна, далеко не дешевого шелка-сырца, отделаны изящными строчками, пуговицами из перламутра. Образ Толстого в простой, почти крестьянской одежде во многом сформировали его современники, которые хотели видеть писателя максимально приближенным к народу не только взглядами на мироустройство, но и внешне.

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— Еще сыграла роль картина Ильи Репина, на которой Толстой изображен босым, на что сам Лев Николаевич обиделся, потому что он все же граф. И сын писателя Илья Львович писал, что отец "несмотря на его рабочую блузу, которую он неизменно носил, несмотря на его полное пренебрежение ко всем предрассудкам барства, он барином был, и барином остался до самого конца своих дней <…>. Под словом "барство" я разумею <…> утонченность манер, внешнюю опрятность и в особенности тонкое понимание чувства чести". То, что сохранились вещи, которые были при Толстом в последние дни его жизни или оставались в усадьбе, нет ничего удивительного, потому что Софья Андреевна и другие члены семьи прикладывали много усилий для этого. — Когда у нее после смерти Льва Николаевича прошло шоковое, тяжелое эмоциональное состояние, она начала организовывать хранительскую деятельность, понимая и планируя, что в усадьбе все-таки будет создан музей. Она вела подробные описи, куда вносила каждый предмет, а если знала, то записывала и истории, связанные с этим предметом. Помогала ей дочь Александра Львовна, которая очень много сделала для становления музея, — добавила Миляева. "Экспонаты за спиной" Дом Толстого — сердце музея-усадьбы, в нем Лев Николаевич прожил более полувека, абсолютно все, что сейчас там находится, — подлинное. Мебель, книги, картины, предметы быта принадлежали семье писателя, что-то даже его предкам, а обстановка соответствует 1910 году — последнему в жизни Толстого. Но во время экскурсий далеко не все экспонаты видны посетителям, некоторые предметы остаются в прямом и переносным смысле незаметными, например, оказываются за открытыми в комнату дверями или в той части, куда проходить не разрешается.

Описание Интерьер дома-музея Льва Толстого на территории музея-усадьбы "Ясная Поляна" © Сергей Бобылев/ТАСС

В год 100-летия музея-усадьбы нашли решение этой проблемы — создали интернет-проект "Экспонаты за спиной", он состоит из десяти видеороликов. Например, показан шахматный стол Толстого, расположенный в зале за обеденным столом, фигурки лежат в выдвижных ящиках, посетители их не видят. В усадьбе сохранилось несколько наборов шахмат, которыми играл писатель, и планируется показать их в рамках выставки "Комильфо / не комильфо". — На выставке покажем и некоторые вещи Софьи Андреевны — например, ее швейную машинку, кстати, тоже импортную — английской фирмы Wheeler & Wilson, эту машинку мало кто видел, она стоит в ее комнате, но туда тоже не все посетители музея попадают, — добавила Миляева.