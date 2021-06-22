Родионов отказался от места президента Бахрушинского музея

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Решение Дмитрия Родионова отказаться от поста президента Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина вызвало сожаление в Минкультуры РФ, в ведомстве надеются, что он его изменит. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Во вторник пресс-служба Минкультуры сообщила о том, что Дмитрия Родионова, который ранее занимал пост гендиректора музея, назначили на пост президента учреждения. Новым директором стала его первый заместитель Кристина Трубинова.

"Сегодня вновь назначенным директором был издан приказ о назначении Родионова президентом музея, однако в одностороннем порядке он отказался от достигнутых ранее договоренностей, не уведомив об этом ни учредителя ни нового генерального директора. В Минкультуры России сожалеют о случившемся. Надеемся, что возникло некоторое недопонимание, и рассчитываем, что Дмитрий Викторович изменит свое решение. Ведомство ценит его опыт и профессиональные заслуги, а также многолетний труд и участие в жизни Бахрушинского музея", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в министерстве, рабочая встреча Родионова с руководством министерства состоялась накануне, в ходе встречи ему сделали предложение о назначении на должность президента музея. Новая должность предполагает расширение полномочий Родионова и возможность сконцентрироваться на новых проектах и развитии учреждения. Он принял это предложение и написал заявление об увольнении с занимаемой должности, пояснили в пресс-службе. В распоряжении ТАСС имеется документ с подписью Родинова.