"Би-2" даст онлайн-концерт в пустых "Лужниках"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Рок-группа "Би-2" 27 июня даст концерт на московском стадионе "Лужники" без зрителей. Масштабное шоу будет транслировать онлайн-сервис Okko, сообщила в среду пресс-служба компании.

"27 июня в 19:00 мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, проведет эксклюзивную онлайн-трансляцию концерта группы "Би-2" "Сверим сердца" посреди пустынных "Лужников", - сообщили в пресс-службе.

Концерт "Би-2" должен был состояться 20 июня 2020 года на стадионе "ВТБ-Арена" и был перенесен из-за запрета на массовые мероприятия на фоне пандемии коронавируса на 20 июня 2021 года, площадка поменялась на "Лужники". Из-за ухудшения эпидситуации шоу вновь отложено - на 12 сентября.

В программу "Сверим сердца" войдут как хорошо знакомые треки, так и новинки. Так, впервые прозвучит вживую песня "Нам не нужен герой", собравшая за неделю 2,5 млн просмотров на Youtube-канале коллектива. "В перерывах между песнями группа расскажет, как проходили съемки клипа "Нам не нужен герой", пообщается со зрителями онлайн-концерта и обсудит судьбу перенесенного концерта NewBest XL", - рассказали организаторы.

"От ситуации с вынужденными переносами концертов в первую очередь страдают именно зрители. Поэтому очень важно поддерживать связь со своей аудиторией даже в условиях отсутствия живых выступлений", - привели в пресс-службе слова вокалиста группы Левы Би-2. Гитарист коллектива Шура подчеркнул особую важность того, что онлайн-концерт будет транслироваться оттуда, где была запланирована живая встреча со слушателями. "Би-2" уже выступали с онлайн-концертом на платформе Okko в рамках проекта "Шоу ON!" в прошлом году. Трансляцию тогда посмотрели более 2,5 млн пользователей.

"Би-2" основана в 1988 году в белорусском Бобруйске, но активная деятельность коллектива началась после переезда Шуры и Левы в Россию в 1999 году. На счету группы десять номерных альбомов. Песни коллектива не раз были отмечены музыкальными премиями, в числе которых World Music Awards, "Золотой граммофон", "Чартова дюжина" и награды музыкальных каналов "Муз-ТВ", Ru.tv.