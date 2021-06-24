Организаторы заявили, что фестиваль "Жара" продолжится в онлайн-формате

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Международный музыкальный фестиваль "Жара", который проходит в концертном зале "Крокус Сити Холл", продолжится в онлайн-формате в связи с новыми ограничениями из-за коронавируса. Об этом в четверг сообщается на странице фестиваля.

В среду, 23 июня, состоялось гала-открытие юбилейного фестиваля "Жара", на сцене КЗ "Крокус Сити Холл" выступили известные артисты.

"В связи с новыми ограничениями губернатора Московской области все остальные дни фестиваля будут проходить без зрителей. Но вы все сможете присутствовать на фестивале - онлайн", - говорится в сообщении.

На официальной странице фестиваля в Facebook, отмечается, что купленные билеты будут не действительны на вход 24-27 июня.

Организаторы предлагают обменять билеты этого фестиваля на билеты мероприятия "Жара Music Awards", который пройдет 4 апреля 2022 года в КЗ "Крокус Сити Холл", а также на билеты фестиваля "Жара в Баку", который состоится 27 июля 2022 года.

Фестиваль "Жара" - совместный проект Агаларова, основателя "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергея Кожевникова и заслуженного артиста России Григория Лепса. Впервые он состоялся в Баку летом 2016 года и был признан самым крупным музыкальным событием на пространстве СНГ: его посетили 5 тыс. зрителей, еще 150 млн человек посмотрели музыкальный праздник по Первому каналу. Каждый следующий фестиваль был еще более масштабным. В разные годы его участниками становились Алла Пугачева, София Ротару, Филипп Киркоров, группа "Любэ" и другие известные артисты и коллективы.