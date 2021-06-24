"Хор Турецкого" выступил в Пловдиве

ПЛОВДИВ, 24 июня. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. "Хор Турецкого" и женская арт-группа "Сопрано" провели в четверг у подножия памятника "Алеша" в Пловдиве концерт в рамках проекта "Песни Победы", посвященного Великой Отечественной войне. Как сообщает корреспондент ТАСС, несмотря на 40-градусную жару, которая пришла в Болгарию, сотни человек поднялись на холм Бунарджик, где в честь советского солдата-освободителя был установлен монумент.

"Мы видели памятник "Алеша", и он нам дает необходимые силы, жара - это помеха, ее просто надо перетерпеть. Мы подготовили полуторачасовой концерт, на который пришли зрители, мы не можем их подвести, у нас нет никаких других вариантов, мы должны выкладываться. Зритель получит от нас все, что ему нужно", - сказал корреспонденту ТАСС перед началом концерта солист хора Вячеслав Фреш.

Вместе с послом России в Болгарии Элеонорой Митрофановой артисты "Хора Турецкого" во главе со своим руководителем Михаилом Турецким возложили цветы к памятнику "Алеша" и исполнили рядом с ним фрагменты песен "Моя страна, моя Болгария" и "Алеша".

"Хор Турецкого" - это ансамбль, который поет очень хорошие песни и радует ими зрителей по всему миру. Я очень рада, что российские артисты приехали в Болгарию и выступят с двумя концертами, сначала в Пловдиве, а потом и в Софии", - отметила Митрофанова.

"Хор Турецкого" исполнил "Смуглянку", "Катюшу", "Трех танкистов" и другие песни военных лет, произведения оперной музыкальной классики и оперетты. Каждый музыкальный номер сопровождался аплодисментами.

В пятницу концерт российских артистов пройдет в Софии у памятника Советской армии, а потом их ждут выступления в Клуже (26 июня), Будапеште (27 июня), Братиславе (28 июня), Пуле (29 июня), Любляне (30 июня). Коллективы споют 1 июля в Вене на площади Шварценбергплац, а 25 июля - в Мадриде у королевского дворца.

"Песни Победы"

"Песни Победы" - проект арт-группы "Хор Турецкого", запущенный к 70-летию Победы в 2015 году. Общедоступный концерт тогда состоялся на Поклонной горе в Москве. В 2018 и 2021 годах при поддержке правительства Москвы, МИД и Минкультуры РФ концерты песенного марафона состоялись за рубежом на центральных столичных площадях в 21 стране.

Проект "Песни Победы" направлен на сохранение связей времен и поколений, сохранение памяти о подвиге предков, воспитание молодежи на основе ценностей патриотизма, а также против искажения истории Второй мировой войны.