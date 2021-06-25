Александринский театр откроет лабораторию для негосударственных театров Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Александринский театр в Санкт-Петербурге запустит лабораторию для городских негосударственных театров. Первые два независимых коллектива смогут пользоваться площадкой и оборудованием малой сцены - седьмого яруса - для реализации своих проектов уже в новом сезоне, сообщил на пресс-конференции ТАСС в пятницу художественный руководитель театра Валерий Фокин.

"Мы специально даем возможность нашего седьмого яруса, нашей малой сцены, которая очень хорошо оборудована, для того, чтобы театры, не имеющие своего дома, могли бы к нам прийти. Мы даем им площадку, технику, даем им условия для того, чтобы они могли поработать, что-то сделать, показать. Таким образом будет резиденция каких-то двух выбранных коллективов: один будет до Нового года, в первой половине сезона, второй будет до конца сезона после Нового года", - сказал Фокин.

По его словам, театр таким способом пытается оказать поддержку независимым театральным коллективам. "Мы хотим, чтобы это была действенная помощь для города. Таким образом мы продолжаем и подчеркиваем нашу связь с городом, потому что мы хоть и федеральный театр, но мы из Санкт-Петербурга", - добавил он.

Генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра Александр Малич рассказал, что 1 июля будут объявлены условия конкурса для коллективов на участие в лаборатории. "Мы будем готовы предоставить площадку седьмого яруса для реализации постановок на исторической сцене Александринского театра", - отметил он.

Национальный драматический театр России (Александринский театр) является старейшим национальным театром России, он учрежден Сенатским указом от 30 августа 1756 года. В разные годы в театре работали выдающиеся театральные режиссеры Всеволод Мейерхольд, Георгий Товстоногов, Николай Акимов и другие, а спектакли александринцев вошли во все мировые энциклопедии театра. В 2014 году Александринскому театру присвоен статус национального достояния, в апреле 2016 года театр включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ. Название присвоено учреждению в январе 2020 года.