Спектакль по роману Кафки "Процесс" станет первой премьерой Александринки в новом сезоне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Первой премьерой Александринского театра в новом театральном сезоне станет спектакль по философскому роману Франца Кафки "Процесс" венгерского режиссера Аттилы Виднянского. Об этом на пресс-конференции ТАСС в пятницу сообщил художественный руководитель театра Валерий Фокин.

"Первая премьера, которую мы ожидаем в следующем сезоне, - это "Процесс" Франца Кафки, произведение, которое будет ставить наш партнер, наш давний друг, режиссер, который поставил у нас "Преступление и наказание" Достоевского, которое идет до сих пор с успехом на сцене нашего театра, художественный руководитель национального театра Аттила Виднянский", - сказал Фокин.

Как рассказал режиссер Виднянский, исполнителем главной роли будет Иван Трус, которого зрители Александринки знают по спектаклю "Товарищ Кисляков". В постановке будут задействованы около 25 артистов.

Виднянский, который является художественным руководителем Венгерского национального театра, также выразил надежду, что эпидемическая обстановка позволит, и в октябре Александринский театр приедет в Будапешт для участия в театральном фестивале имени Имре Мадача. Фокин отметил, что в рамках этих гастролей зрителям покажут спектакль "Дети солнца" в постановке главного режиссера театра Николая Рощина.

Кроме того, по словам Виднянского, Рощин будет ставить в венгерском театре спектакль "Бесы". "В декабре будет премьера", - добавил он. Сам он также планирует привезти в Россию своих студентов-режиссеров для обмена опытом. "Я думаю, что для них это будет очень полезно и почетно", - сказал он.

Юбилей исторического здания

30 августа будет отмечаться 265 лет со дня основания Александринского театра, а в 2022 году исполнится 190 лет его историческому зданию, рассказал на пресс-конференции директор театра Сергей Емельянов. "Будет крупная социальная рекламная кампания по Петербургу, по стране в целом. Целый состав метро, например, (с комитетом по транспорту имеется такая договоренность) мы забрендируем под историю Александринского театра, чтобы зрители и потенциальные зрители смогли познакомиться с тем, что сегодня происходит в главном драматическом театре страны", - сказал он.

Емельянов также отметил, что, начиная с нового сезона, благодаря программе Министерства культуры "Большие гастроли" гастрольные проекты будут масштабироваться в Дни Александринского театра, и наряду с показами спектаклей они будут сопровождаться научно-образовательными акциями.

Национальный драматический театр России (Александринский театр) является старейшим национальным театром России, он учрежден Сенатским указом от 30 августа 1756 года. В разные годы в театре работали выдающиеся театральные режиссеры Всеволод Мейерхольд, Георгий Товстоногов, Николай Акимов, а спектакли александринцев вошли во все мировые энциклопедии театра. В 2014 году Александринскому театру присвоен статус национального достояния, в апреле 2016 года театр включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ. Название присвоено учреждению в январе 2020 года.