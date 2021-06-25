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В Казани завершился X Международный фестиваль им. Рахманинова "Белая сирень"

На закрытии фестиваля прозвучали увертюра "Эгмонт" и Симфония №9 Людвига Ван Бетховена, а также сюита из балета "Жар-птица" Игоря Стравинского

КАЗАНЬ, 25 июня./ТАСС/. Юбилейный Международный фестиваль фортепианной музыки имени Сергея Рахманинова "Белая сирень" завершился в Казани в пятницу, передает корреспондент ТАСС.

Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России и Татарстана Александра Сладковского исполнил увертюру "Эгмонт" Людвига Ван Бетховена, сюиту из балета "Жар-птица" Игоря Стравинского и Симфонию №9 Бетховена.

"Публика соскучилась и мы тоже очень соскучились по работе после пандемии. Это взаимное влияние энергии зала и сцены - это самое потрясающее, что мы имеем. Итоги юбилейного фестиваля очень позитивные, главное не останавливаться на достигнутом", - сказал во время общения с корреспондентом ТАСС Александр Сладковский.

На закрытии фестиваля выступили солисты Наталья Павлова (сопрано), Ирина Шишкова (меццо-сопрано), Сергей Семишкур (тенор) и Дмитрий Григорьев (бас). В концерте также приняла участие Государственная академическая хоровая капелла России имени Юрлова под управлением Геннадия Дмитряка.

Международный фестиваль "Белая сирень" проводится в Казани с 2011 года. Выбор города обусловлен несколькими факторами. Один из них - дружба Рахманинова с Федором Шаляпиным, уроженцем Казани. Что касается названия фестиваля, то считается, что поклонницы Рахманинова после его выступлений дарили музыканту именно белую сирень.

За организацию фестиваля и внимание к наследию великого русского композитора Александр Сладковский в 2019 году удостоен Международной премии имени Сергея Рахманинова в номинации "Специальный проект во имя Рахманинова".

Теги
РоссияТатарстанБетховен, Людвиг, ван
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